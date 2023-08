Ducati lo convertirá en el nuevo Valentino Rossi: la cruda realidad de Marc Márquez y Mir en Honda

Pecco Bagnaia, actual líder de la clasificación y campeón del Mundo, ha concedido una entrevista en la que explica su pelea por volver a levantar el título y repasa la situación tan complicada que está viviendo Marc Márquez en Honda.

El piloto italiano apostó por Ducati cuando nadie quería hacerlo y terminó encontrando el premio gordo: “Cuando firmé ninguno la quería. Todos me decían que estaba loco y que no fuera. A mí me gustaba la misión, porque mi sueño era ganar con Ducati y lo hemos conseguido. Todo el trabajo que hemos hecho Miller y yo, junto al equipo, ha sido increíble y ahora es una moto que gana y que todos van bien con ella”. La marca europea pretende estar mucho tiempo al frente de MotoGP, sabiendo que KTM viene apretando muy fuerte desde atrás, pero con la misión de dar a sus pilotos la mejor moto y convertirse en la gran dominadora del campeonato.

Comparación con Rossi

El campeón del mundo ha hablado en el ‘AS’ sobre los puntos de la personalidad de Valentino que le gustaría tener: “La mentalidad, la fuerza que tenía él en la cabeza cuando las cosas no iban. Era capaz de ganar cuando otro piloto era mucho más rápido, y poco a poco voy aprendiendo eso. Él era mucho más carismático y me gustaba ver sus celebraciones. Tenía respuestas para todos que no te esperabas. Yo quiero aprender de él lo de poder ir rápido cuando las cosas van mal, pero Valentino estaba a otro nivel.”

“Muchísima gente dice que gano porque tengo la mejor moto, pero estoy ganando en mi casa y, de momento, no me molesta. Sé cuál es mi potencial. Sé cuántas veces estoy delante y otras detrás. Lo máximo que me estoy demostrando a mí mismo y a quien sabe de este deporte es el potencial que tengo. Cuando me canse, pensaré en ello, pero de momento no me molesta que digan eso. El único que siempre está de manera constante delante con la Ducati soy yo”, explicaba el italiano en el diario español.

La situación en Honda

“Márquez y Mir han faltado a muchas carreras y están en una situación muy difícil. Marc, cuando lo ha intentado, se ha caído, aunque ha demostrado muchas veces en la calificación que podía estar delante, logrando pole y primera fila. Y Mir también se ha caído cuando lo ha intentado. Es una moto muy difícil y que de momento no está al nivel de las europeas. Y tras caerte siete u ocho veces, porque empujas, dices: ‘OK. Voy a estar tranquilo y trabajar como siempre para mejorar, pero no voy a arriesgar demasiado’. Pienso que es lo que han pensado ellos”, decía Bagnaia sobre los pilotos españoles y el complicado momento que le está tocando vivir con la moto japonesa.