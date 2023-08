Marc Márquez sabe cuál será la moto campeona en 2025: la competencia para Ducati y Honda, a 370 km/h

Marc Márquez está viviendo el momento más complicado de su carrera deportiva por la falta de resultados y los problemas de conducción que vive con su Honda, pero su futuro inmediato seguirá ligado a la empresa japonesa.

El de Cervera tiene un año más de contrato con la marca asiática y parece que todo apunta a que ambas partes respetarán el compromiso que adquirieron hace un par de años, cuando todo parecía perfecto en la relación entre los dos. Márquez acudió como invitado a ‘Sport & Talk’, un programa de ‘Servus TV’, en el que ha quedado claro que no va a firmar un acuerdo a corto plazo con KTM pese al gran trabajo que están haciendo: "Tengo contrato para el año que viene. Han mejorado mucho. Cuando KTM comenzó eran los últimos de la parrilla. Y, poco a poco, se han ido acercando. Ahora es el segundo mejor constructor del Mundial de MotoGP. Pero muy pronto, más de lo que la gente pueda pensar, será el primero. En la alta competición, la ambición es clave y si tienes ambición, puedes llegar a lo más alto. La ambición está ahí en KTM. Tomaron las decisiones correctas al fichar a los ingenieros y los pilotos que necesitaban para crecer. Creo que es genial lo que han hecho".

La relación con Marc Márquez

Pit Beirer, mandamás de la marca austriaca, ha sido claro sobre el campeón del mundo: "Es un cumplido para nosotros que nos asocien con Marc y escucharle decir a él palabras como las que acaba de decir. Marc es el piloto más exitoso que tenemos en MotoGP con 59 victorias. Desafortunadamente, me temo que Marc no estará en nuestra alineación el próximo año. Tiene contrato, lo comentamos y nos dio una respuesta clara y listo. Eso no cambia el hecho de que le deseamos toda la suerte del mundo para volver a los puestos de cabeza lo antes posible".

"Cualquiera que sea amante del motociclismo tiene que disfrutar por fuerza de su forma de pilotar y también por lo luchador que es. Todo el paddock desea que Marc se recupere, porque MotoGP necesita que vuelva por sus fueros", decía Beirer. KTM es una de las marcas que más ha progresado en los últimos años y puede ser la primera en alcanzar los 370 km/h. En Mugello se quedaron en 366,1 km/h, muy por delante ya de la herencia que construyeron Honda y Ducati con sus grandes revoluciones.