Pedro Acosta frenó a Valentino Rossi y demuestran cómo Marc Márquez puede acabar con Bagnaia

Que cada cual de los ilustres en Moto GP opine sobre el desenlace de este Mundial 2024; de lo que está por venir en Ducati, Aprilia o KTM en 2025; de la polémica salida de Jorge Martín de Borgo Panigale o de la irrupción de Pedro Acosta en la categoría reina está a la orden del día, más en tiempo de impás sobre un Campeonato del Mundo de Moto GP al que Bagnaia ha pegado un mordisco.

El eterno debate, esta vez interpretado por Melandri

Han corrido ríos de tinta acerca del poseedor de la segunda moto oficial de Ducati para las siguientes temporadas y toda vez que Márquez fue el elegido, por diferentes motivos pero que la misma firma italiana achaca a los resultados deportivos, los hay que opinan que esta decisión puede ser un gran problema para el equipo transalpino y el mismo Pecco Bagnaia. Marco Melandri cree que “desde el punto de vista de la empresa Ducati, quizás tenía más sentido llevarse a Martín”, aseguraba en una entrevista concedida a GPOne, más que nada porque “Márquez en cambio es un personaje incómodo, sólo verle entrar en el box cambia las cosas, tiene una personalidad muy marcada. Yo no habría ido a despertar al proverbial ‘perro dormido’”.

Acosta pudo acabar con Rossi

También habló el ex de Honda y WorldSBK de Pedro Acosta, de su irrupción en Moto GP y de sus últimos errores, comentando además que le habría gustado ver al 93 junto al murciano en KTM. Sin embargo, el Tiburón de Mazarrón pudo tener un presente bien distinto si no hubiera rechazado la propuesta de VR46, según contó en MOW: “hablamos y VR46 tenía una buena opción para nosotros, pero era difícil para los patrocinadores. Aun así, fue maravilloso hablar con ellos y saber que les hubiera gustado tenerme con ellos”.

Menos le gustarán a Jorge Martín las palabras de Ramón Forcada, quien en el espacio Dura la Vita aseguró del madrileño que “el tema de Marc, para mí lo importante y en lo que se parece a Pecco es que sabe sobreponerse a los problemas. Parece que a Martín, si las cosas no van bien… pues no va bien. Yo no sé si a él le afectará o no, pero a Bagnaia y a Márquez no”, unas palabras que entroncan con la pérdida del liderato en el presente Mundial y la lucha por la corona de la campaña 2023.