El acuerdo de Márquez y Dall’igna, con 2 caras ocultas: Bastianini revela la que no gusta a Martín

Para Ducati el asunto de Márquez y la GP25 quedó zanjado de la mejor manera y eso es algo que no pueden asumir con tanta tranquilidad algunos de los implicados. De Pecco Bagnaia hemos obtenido una aparente indiferencia que, como poco, esconde un punto extra de presión; en Jorge Martín hallamos frustración y resignación, mientras que Enea Bastianini aún no se cree el acuerdo entre Marc Márquez y Gigi Dall’igna.

Inesperada transición

Ya lo dijo Gino Borsoi, Ducati ha cambiado su filosofía por el ilerdense, y eso es algo que descuadró a Prima Pramac -además de la negativa del 93 a vestirse con sus colores- pero también a La Bestia, quien simplemente no esperaba que el catalán fuera a ser el elegido por el premio que tanto habían luchado él y Jorge Martín.

En una entrevista con Sky Sports, el piloto de Lenovo Ducati en 2024 argumentaba al respecto que “no me lo esperaba, no me imaginaba esta elección. Pensaba que era más una lucha ‘interna’ entre Martín y yo”, revelaba. Pero, llegado el caso y ante su paso atrás en competitividad la anterior y esta campaña, pese a tener la moto de fábrica, como el madrileño, también miró otras opciones, incluso, parece, antes que Martín en la que este acabó: “yo también estuve tentado por la opción Aprilia, pero al final opté por volver con mi antiguo jefe técnico con una moto que sigue siendo muy competitiva”.

Más de dos años, una apuesta total

Sin embargo, lo de Márquez con Ducati no acaba ahí, en esos dos años firmados entre la marca y el ocho veces campeón del mundo, de hecho, el español tiene ambición para ir más allá. Si hace días poco menos que aseguraba que al menos un campeonato del mundo más iba a ganar (con lo que alcanzaría a Valentino Rossi), ahora asegura que su contrato firmado no será el último, porque, aunque “nunca se sabe, no deseo que lo sea. Quiero quedarme más que estos dos años. Incluso dos años después”, decía el de Gresini a Speedweek.

Si a Martín y Bastianini ya les dolió la decisión de Ducati, esta puede convertirse en una pesadilla a largo plazo. De momento, a dos semanas de Silverstone, los grandes protagonistas no ocultan las cuentas pendientes que tienen.