Ducati y Dall’Igna frenan a Márquez y pegan un giro en 2025, y Bagnaia no se fía por Gresini y Honda

Diferencias en motor, aerodinámica y chasis, esas son las mejores que Ducati pondrá encima de la mesa de hasta cuatro de sus pilotos de los cuales ninguno es Marc Márquez, pero tampoco Álex, su hermano y compañero. Y decimos en un principio porque los resultados pueden cambiarlo todo. Francesco Bagnaia y el subcampeón Jorge Martín, junto a Enea Bastianini y el otro integrante de Pramac, Franco Morbidelli, irán al menos tres pasos por delante del 93 en mejoras internas. Ducati quiere que el 93 reme y después quizá le otorguen ventejas, y aun con eso, el número 1 no se fía.

El mandamás y hombre clave en la firma italiana, Gigi Dall’Igna, no dejó lugar a la duda en la presentación de su equipo titular: tienen mejoras y estas van en primer término dirigidas a estos cuatro pilotos, aunque pendiente de lo que pueda hacer el español en pista. Sobre él, dijo que “ha pedido algo como todos los pilotos, pero es consciente de que tiene que aprender antes de pedirlo”. Y no solo eso, también frenó el ímpetu con el español en lo referente a los asientos de 2025: “para los primeros me gustaría decidir rápidamente, mientras que para los segundos me gustaría tomarme un poco más de tiempo”.

Las ventajas de las que van a disfrutar los pilotos de Lenovo Ducati y Prima Pramac corresponden a las Ducati Desmosedici GP23, la GP24 de los test de Valencia y la propia que tendrán los oficiales de cara a Sepang, y solo por eso Bagnaia está tranquilo, aunque no ocultaba que el hecho que lo hace dudar es el mismo piloto de Cervera: “el equilibrio será el mismo. La diferencia será en que Marc tendrá una moto competitiva. Cogerá el lugar del de antes. Será competitivo desde pronto, es lo normal”.

Quizá por todo eso era el mismo ilerdense quien se mostraba más cauto en la puesta de largo de su equipo, asegurando que ha de ir paso a paso afianzando el camino hacia el nivel de Bagania y Martín, y en esa línea, que es la que marca Dall’Igna, se mostró Michele Masini, el manager de la firma que tiene en nómina a los Márquez. Habló de total “falta de presión” y “objetivos” y de tener los “pies en el suelo”, pero, claro, como advirtió Bagnaia, Márquez ya ha ganado con respecto a Honda y eso le lleva un número de escalones por encima aún por determinar. Tampoco ayuda a la tranquilidad del rojo oficial esas “impresiones buenas” de las que habló Masini con respecto a Valencia.

