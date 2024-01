Márquez pulveriza a Bastianini, da el salto hacia Bagnaia y Jorge Martín y recibe duras críticas

El movimiento de Marc Márquez yendo a la cuarta moto de Ducati desde el mejor contrato del paddock, el que tenía en Honda, es ya de por sí un cambio enorme y sumamente arriesgado, sin embargo, el ocho veces campeón del mundo ha dado ese salto por sí mismo, algo que, en sus primeros minutos en Gresini, lo coloca pulverizando las posibilidades de Enea Bastianini y lanzándose directamente a por Francesco Pecco Bagnaia y Jorge Martín.

Y eso ya es un impulso enorme, porque el objetivo, que no ocultó el catalán en su presentación en Gresini, es ir a por los dos mejores pilotos del momento, y si lo propone es porque cree que es posible. “Por supuesto, cuando alguien ve a Honda se acuerda de mí, y vine a Ducati y mis objetivos son Bagnaia y Martín, los mejores, tengo que entender y aprender mucho de ellos”, dijo. Y eso poco menos que minimiza al segundo piloto de Ducati, con el que ya ha tenido roces, como es Bastianini y con el que de forma velada compite por el asiento oficial de 2025.

La polémica salida de Honda

Sabía, por tanto, Márquez que arriesgaba y que no todo el mundo iba a entenderlo, pero, como argumentó, “estoy intentando encontrar algo diferente, algo que no hubiera sentido antes, divertirme de nuevo en la moto”. Y con respecto a su decisión de marcharse de Honda, la justificó y la defendió: “Gresini era el único equipo que me esperó, me dio mi tiempo y cuando me vieron preparado me introdujeron”.

Durísimo contra el de Cervera

Con todo, era evidente que habría voces críticas por la marcha de HRC y una de ellas, tardía, ha llegado desde suelo patrio con un Sito Pons durísimo con el 93. En el podcast The Race de MotoGP, Pons comentó que, si bien puede entender a Márquez, para él lo importante es la “lealtad”. Es más, dijo que si la moto no era buena, “en parte es porque Márquez no corrió”. Para él, la salida de Márquez fue una muestra de egoísmo: “te has caído, has tenido mala suerte, pero esta mala suerte afectó a todo el proyecto. Y luego, como no tienes la mejor moto, entonces ‘me quiero ir’”.