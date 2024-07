Ducati y Dall’igna se destapan: espectacular reto de Marc Márquez a Bagnaia, por esto lo eligieron

El parón en el Campeonato del Mundo de Moto GP sirve para recolocar ideas y fijar nuevas claves de cara a lo que está por llegar, tanto en el tramo decisivo de la temporada, en la lucha por la corona y en lo que puede empezar en 2025, donde hay lecturas para todos los gustos. Lo que está claro es que en Ducati están tranquilos con sus decisiones, y eso, tras perder a Jorge Martín, Enea Bastianini y Marco Bezzecchi, habla a las claras de lo que tienen entre manos.

Compartía sus reflexiones Gigi Dall’igna acerca de las decisiones tomadas en Borgo Panigale, donde aseguraba que están contentos con lo que está sucediendo esta temporada, pero también con lo que vendrá, donde pierden además de a todos los pilotos señalados, a Prima Pramac, que firma con Yamaha. En Linkedin, el mánager felicitó al turinés y se alegró de su reciente liderato, conseguido en Alemania, y también de la remontada de Marc Márquez, del tercer puesto de Álex Márquez, que ha renovado con Gresini, y de los pasos al frente de Enea Bastianini. Entonces, ¿cuál es el secreto?

Ha dado con él Márquez, quien carece de miedos de presente y futuro. Tanto es así que, como Dall’igna, transmite tranquilidad ante la pérdida de dos motos por parte de la marca italiana y el ritmo del número 1 de Lenovo: “yo, como ducatista ahora, prefiero que haya ocho Ducati en pista, porque tienes más información. Pero como fan de MotoGP, tiene que haber cuatro Yamaha en pista. No puede haber ocho Ducati. Eso es una ley escrita que no está escrita, pero yo como aficionado al campeonato prefiero que haya cuatro Yamaha”, decía a Dazn, donde aseguró que Ducati no tiene nada que temer.

El reto, listo

El 93 quiso descartarse para la pelea por el Mundial 2024, además de por la distancia en puntos, porque “hay dos pilotos que están por encima” y porque “cómo voy a estar por la pelea para el Mundial si vengo salvando los domingos uno detrás de otro”. Eso sí, en su proceso de aprendizaje y adaptación a Ducati, que el año que viene tendrá el premio gordo, lanzaba a Bagnaia el reto: su fichaje por Ducati, a su juicio, el turinés se lo tiene que tomar como que llega “el piloto que tiene más mundiales de ahora en la parrilla de salida me lo pondrán a mi lado con la misma moto y voy a demostrar a la gente que lo gano”. Es decir, no oculta que irá al mejor equipo con la mejor moto y el piloto más dominante en estos últimos años (Bagnaia), y contra todo eso, quiere otro Mundial.