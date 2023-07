Durísimo choque por Jorge Martín y Bastianini, Valentino Rossi hunde a Ducati y Márquez se harta

En verdad, las últimas horas referentes al Mundial de MotoGP en ausencia de carreras traen asuntos que nunca se han cerrado del todo, pero que por su virulencia han resultado de enorme transcendencia en el paddock. Dos de ellos tocan de lleno a Ducati, el remanso de paz y éxitos actual en la categoría reina del motociclismo; la otra, de nuevo, tiene a Honda como protagonista, algo que ya harta a Marc Márquez.

Sin duda uno de los momentos más tensos de la temporada se ha vivido con el cruce de declaraciones entre los representantes de dos que fueron enemigos en casa, sobre la pista y lo siguen siendo de cara a la próxima temporada. Saltan chispas. Si el agente de Pedro Acosta y Jorge Martín, Albert Valera, hablaba con el diario AS haciendo un llamamiento a la firma de Borgo Panigale sobre la excepcional temporada de Martín y su opción, casi lógica, de promocionar por méritos a compañero de Bagnaia en 2024, algo que por cierto Paolo Ciabatti negó; ahora ha respondido con enorme dureza Carlo Penat, entre otros, mánager del italiano.

Primeramente, Penat, en MowMag, tildaba las declaraciones de Valera de “definitivamente antideportivas”, para arrancarse con la acusación contra el entorno de Martín, arguyendo que “Enea no estaba allí y ahora que ha vuelto todavía no está en forma, no es que Bastianini esté haciendo resultados de mierda como los que hizo Martín el año pasado”. Tras esto, pretender que este cruce de pareceres no vaya a tener incidencia en Ducati, en los dos pilotos (que ya fueron rivales la pasada campaña) y lo que ocurra sobre el asfalto, mismamente en Silverstone, es una quimera.

Rossi y Márquez, de nuevo a primera línea

En el plano de la incertidumbre se mueve Rossi con su VR46 de cara a la campaña 2025, donde sin duda el equipo se venderá al mejor postor, como ha dicho en Speedweek el amigo de Il Dottore y mandamás de la marca Uccio Salucci: “buscaremos para 2025 y elegiremos la moto que mejor se adapte a nuestro proyecto”. Teniendo en cuenta los resultados del equipo en Ducati esta campaña y que Yamaha se posiciona como posibilidad en esa fecha, este culebrón se perpetúa. Y del plano de la incertidumbre pasamos al de la certeza negativa, la de Honda y Marc Márquez, que con el piloto probador Stefan Bradl trae de nuevo malas noticias para el ala dorada. En Marca habló el germano de que la moto ahora mismo no ofrece confianza y cree haber identificado el problema, “no es la electrónica lo que nos está frenando. Lo que necesitamos es mucho más agarre en la rueda trasera”. Se acerca Silverstone y Honda sigue siendo un saco de malas elecciones.