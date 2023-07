Para Ducati, Márquez y Quartararo son culpables, y justo Valentino Rossi señala cuándo tocó fondo

No solo Marc Márquez, sino también Fabio Quartararo, dos de los más grandes pilotos de los últimos años, atraviesan dificultades, y lo hacen en el momento en el que Ducati domina de principio a fin, por lo que la distancia ahora mismo entre Japón e Italia es abismal, una losa para el 93 y el 20. Fácil es por tanto opinar al respecto de lo que se hizo mal con ellos, de cuándo cambiar y parar; un asunto que, por cierto, nos ha revelado Valentino Rossi. No ha de servir de conexión un asunto con el otro, pero desde luego sí es llamativo que se revelan a la par.

Ducati, a la carga

Paolo Ciabatti, que hace poco filtró el futuro de Jorge Martín, aún en contra de las ambiciones de este, ha profundizado en su análisis de la actualidad de Moto GP y para ello ha tocado muy de cerca al español y al francés, para él víctimas y a la vez culpables de los males que ahora mismo atormentan a Honda y Yamaha. El director deportivo de la firma transalpina decía en el Corriere dello Sport que “Honda ha confiado demasiado tiempo en Márquez… El talento de Marc ha tapado las carencias de la RC213V, por lo que el desarrollo se ha visto afectado. Yamaha hizo lo mismo con Fabio Quartararo. Probablemente la evolución de la M1 se ha quedado atrás”.

Otra polémica más al futuro del de Cervera

Uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos, Rafa Nadal, ha estado recientemente con Márquez, al que le ha deseado suerte, sin embargo a la hora de hacerlo las redes han ardido por una supuesta revelación encubierta, que se acopla con el futuro incierto del ocho veces campeón del mundo; el comentario del tenista al piloto, a decir: “¡nos vemos pronto y suerte en tus nuevos retos!”, ha sido visto como una clara alusión del primero al segundo sobre los cambios profesionales que le esperan; y la gente se preguntaba ¿a qué se refería?. Más allá de entrar en estos matices, la necesidad de los amantes de las dos ruedas por ver de nuevo a Márquez luchando por los mejores se dejan entrever en estos asuntos, lo que es una señal inequívoca de la profunda crisis que atraviesa el ilerdense en la marca del ala dorada.

'The Doctor', el fin

Y llegamos al final con Valentino Rossi y su adiós a la competición, que le llegó en un momento de profundos aprietos deportivos, lo cual también ha querido ser visto como un paralelismo con el 93, aunque lo cierto es que las circunstancias y la edad son muy diferentes entre ambos. Rossi charló con Gianluca Gazzoli y fijó el momento de su adiós. Fue en Assen, tras una caída en un circuito en el que cosechó infinidad de victorias, cuando se lo replanteó todo. Al respecto, comentaba que “cuando estás en la grava dices: ‘¡Si necesito una señal para parar, es ésta!”. Lo más entrañable es que poco después, narraba, cuando volvía del circuito neerlandés “le dije a Francesca (su pareja) que saliéramos a cenar, pero me dijo: ‘no, tú ven aquí’. Tuve la impresión de que quería decirme algo… y sucedió todo junto. Me enteré de que iba a ser padre el día que decidí dejar de correr”. No se nos ocurre un mejor final.