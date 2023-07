Escándalo 2024 en Ducati y Honda: el pupilo de Rossi fulmina a Jorge Martín y Márquez no lo duda

Si hasta hace bien poco se alababa la ambición y la puesta de largo de Jorge Martín como máximo rival de Francecso Pecco Bagnaia en estos momentos y eso llevó al español no solo a llegar al nivel en el que está, sino a tratar de superarse para tratar de luchar por el Mundial, en primera instancia, y después ganarse un puesto entre las dos motos oficiales de Ducati, ahora Paolo Ciabatti puede haber tirado por tierra esta ilusión.

Objetivo cerrado, ¿y ahora qué?

Y es que el madrileño fue claro al respecto de lo que le sucedió la pasada campaña en su lucha por ser el compañero de Bagania, pelea que le ganó un Enea Bastianini que puede perder su puesto de privilegio; siendo, de hecho, esta posibilidad, la de estar de igual a igual con el campeón del mundo, un motor en la progresión y competitividad para el de Pramac. Sin embargo, Ciabatti habló con Corriere dello Sport en términos que ponen muy en duda esta opción en la temporada 2024.

Al defender la no posibilidad de que Ducati fiche a Márquez la campaña próxima, el directivo de Borgo Panigale aseguró en el medio italiano que “Ducati está bien situada como está, Bagnaia está en lo más alto, Martín justo detrás y seguirá en Pramac, Bezzecchi tendrá una moto oficial. Trabajaremos duro para satisfacer a cada uno de nuestros representantes”, lo que, teóricamente cerraría las puertas a Martín de ocupar el puesto de Bastianini junto al número uno de la firma italiana, algo que seguramente no esté en los planes del español, que por otro lado se ha ganado más que nadie ese estatus, al menos hasta la fecha. En tal caso, el pupilo de Valentino Rossi, Marco Bezzecchi quizá sea el elegido. Veremos.

Bradl no es un problema, sino Japón

Al hilo de lo que ocurra en Honda la temporada que viene, la última con contrato para Marc Márquez con la firma nipona, se ha puesto el foco en los cambios que deben hacer desde Japón para cambiar el destino del equipo, y sobre ello algunas voces han criticado la labor de Stefan Bradl como probador del equipo. Sin embargo, Márquez no lo duda y le defiende. “Desde que Stefan Bradl ha trabajado con nosotros como piloto de pruebas, no se ha entregado ninguna pieza que no fuera mejor que la anterior”, dijo en Speed Week. Tema zanjado de puertas adentro, aunque la solución sigue sin aparecer.