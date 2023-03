Marc Márquez no niega la tensión con otro piloto que no es Valentino Rossi: “mal compañero”

Poco a poco nos vamos acercando al segundo test oficial de la temporada, el de Portimão, y por tanto a la primera prueba de oro de los pilotos de cara al inicio del Mundial, que tendrán también el Portugal su primera carrera. Mientras, Márquez a través de entrevistas y su documental ‘Marc Márquez: all-in’ nos está dejando entrar en la mentalidad y la faceta de un campeón que ahora es superviviente y donde Valentino Rossi y su relación con otros pilotos son algunos de los focos de atención.

Márquez ya marcó territorio con el italiano, pese a que este fue su ídolo pero al que desquició, sin embargo también lo hizo con Pol Espargaró, Jorge Lorenzo o Dani Pedrosa, con los que ahora tiene una buena relación. Pero no siempre fue así, básicamente por esa mentalidad del ocho veces campeón del mundo que le hacen poco permeable a la empatía con sus compañeros de profesión y de equipo cuando se trata de ganar carreras.

Márquez reconoció que cuando llegó a Repsol Honda y era Pedrosa la estrella, no permitió que eso le amedrentara y le fue ganando protagonismo a su compañero casi desde el inicio. “En 2013 y 2014 había tensión”, decía el de Cervera en su serie, argumentando que cuando aterrizó recién salido de Moto2 “él (Pedrosa) era el rey” pero el 93 empezó a ganar desde el inicio y esa “es una píldora difícil de tragar”. No debe ser sencillo, reconoce: “sucede, y estoy seguro de que con el tiempo también me pasará a mí. Nunca he sido un buen compañero de equipo. Tienes que hacerle la vida imposible a tu compañero de equipo, si puedes”. Pese a ello, asegura que hoy en día se llevan “genial, es una persona increíble”.

Avance de Honda, KTM y Aprilia

Según ha adelantado Motorsport, Honda, KTM y Aprilia quieren avanzar en el desarrollo de sus motos y por tanto tendrán desde este próximo viernes día 3 test privados en el Circuito de Jerez. En clave de la firma japonesa, Stefan Bradl tendrá la oportunidad de poner a prueba posibles ganancias para Márquez y Joan Mir, en una jornada que contará con la presencia de Ken Kawauchi.