Honda destapa la baza contra Ducati y Márquez cruza los dedos: el riesgo es enorme ¿En Portimão?

Fue tanta la diferencia vista en Sepang entre Honda y Ducati, tan grande lo fue durante la campaña 2022, que, como dijo Stefan Bradl -el cual mañana estará probando mejoras de la firma del ala dorada en el Circuito de Jerez- tal vez sea utópico pensar en cambio drásticos y saltos de calidad instantáneos. No piensan tal cosa en la marca japonesa, pero sí están convencidos de acortar distancias con los italianos, lo que incluye a Marc Márquez y Ken Kawauchi.

No sabemos en qué punto se halla Honda en esta lucha contra el tiempo para adecuarse, lejos de innovaciones, al ritmo de las mejores motos, donde destacan las de Borgo Panigale, pero lo que sí deja translucir la compañía del sol naciente es que no hay fisuras en su determinación de alcanzar esas posibilidades, y esa es la carta oculta de Honda.

En conversación con Motorsport, Alberto Puig, director del equipo, era claro y, a la vez, abría a Honda, y por ende Marc Márquez, a la esperanza: “Ducati está claramente por encima del resto. Eso es una evidencia que nadie puede negar. Pero, al mismo tiempo, nadie en Honda piensa que no podamos llegar al nivel de Ducati”, decía al citado medio.

De las vías abiertas a las soluciones

Toda información es valiosa, de eso no hay duda, y en Honda saben que lo obtenido en Malasia, sin bien no fue todo lo satisfactorio que quisieron, sí arrojó puntos de luz. El problema es transformar eso en resultados, y ahí es donde surgen las dudas y las complicaciones. “Pero una solución clara, que nos señale algo que funcione, todavía no la tenemos. Con el espíritu que tiene Honda, no pararemos hasta dar con la tecla. Ideas hay, pero ahora debemos saber cómo aplicarlas”, comentó.

Con lo que sabemos y el margen que queda, Honda puede intentar mejorar en tiempo récord pero eso no será un milagro en Portugal; de esos habrá que apelar a la vieja magia de Márquez. Dicho lo cual, una mala imagen en Portugal puede abrir a la franquicia a infinitas dudas, a ellos y a sus pilotos.