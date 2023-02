Valentino Rossi vuelve a escena: guiño a Márquez, aviso a Honda y ninguneo a Bagnaia y Quartararo

Hubo un tiempo en que Moto GP no solo fue el centro de atracción de los más grandes aficionados al motociclismo sino que su auge tocó y enganchó a casi cualquier disciplina del mundo del deporte. Este tiempo coincidió con una de las grandes rivalidades de la historia, la de Valentino Rossi y Marc Márquez, sin embargo, el Mundial, que ha ido hallando otras menos mediáticas y profundas, está aún huérfano de algo semejante.

Eso es lo que apuntó el supercampeón sobre dos ruedas y leyenda Giacomeo d'Agostini, pero también otros actores más recientes e incidentes en el Mundial, como Lin Jarvis, de Yamaha, que habló con Speedweek y reconoció ese vacío: “si pensamos en retrospectiva, el mundo de MotoGP en los años anteriores se trataba mucho de Marc Márquez contra Valentino Rossi”, comentaba, asegurando que “Valentino no va a volver, tenemos que acostumbrarnos a eso”. Jarvis también analizó qué necesita Moto GP para recuperar su estatus, por ejemplo, frente a la Fórmula 1: “necesitamos un Marc en forma y necesitamos que Honda vuelva al juego. Honda también es una referencia importante y en este momento no están realmente allí. Definitivamente no están donde deberían estar”. Dicho de otra forma, Moto GP precisa que Honda cumpla con el ocho veces campeón del mundo.

¿Respuesta del ala dorada?

En respuesta a esa pregunta, de si Honda puede verdaderamente dotar a Márquez de una moto lo suficientemente competitiva como para luchar por el título, Alberto Puig decía en MotoGP.com que “es un hecho que nuestra competencia es muy fuerte, pero eso no significa que no podamos alcanzar el nivel que esperamos”. Y está claro que Márquez se agarra a esta respuesta, que tendrá en Portimão su inmediata confirmación.

En cualquier caso, no son pocos los que aún echan de menos no ya a Márquez luchando con los mejores, sino un duelo de la mejor versión del español con otro supercampeón. ¿Pueden serlo Bagnaia o Quartararo?