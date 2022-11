El heredero de Márquez elige a un Lorenzo que imita a Rossi con Ducati

Con Italia gobernando en Moto GP, en España ya se ha querido buscar, además de en Marc Márquez, un posible recambio de futuro que pueda ceñirse la corona, uno que para Chicho Lorenzo puede ser el actual campeón del mundo de Moto 3, Izan Guevara. Al joven piloto se le ha comparado con su ídolo, el 93 de Honda, sin embargo, él rehúye tal comparación, básicamente porque cree que se parece más a otro campeón español ya ausente, ese que ha vuelto para sacudir a Ducati.

Y si el padre de Jorge Lorenzo comparaba a Guevara con Márquez, al menos en lo que puede conseguir el de Palma, de 18 años, el mismo Guevara se ve más reflejado en el que fuera rival de Márquez allá cuando Rossi y el actual líder de Honda se batían el cobre: Jorge Lorenzo. “Sí, yo me siento más reflejado en Jorge Lorenzo que en Marc Márquez, aunque Marc sea mi ídolo. Porque, como piloto, me reflejo más en Jorge Lorenzo”, dijo para el diario Marca en una entrevista en exclusiva del diario español.

Junto con Augusto Fernández, campeón en Moto 2, Guevara es una de las grandes esperanzas españolas de futuro en la categoría reina del motociclismo y en dicha entrevista el piloto es consciente de ello, asegurando que es “su sueño” correr en Moto GP pero que antes espera ser campeón del mundo en Moto 2, al menos en 2024.

Lorenzo, como Rossi

Si recientemente Valentino Rossi concedía una entrevista en La Gazzetta dello Sport en la que hablaba de su polémica con Marc Márquez pero sobre todo de su negativa a la propuesta de Ducati a que se hiciera piloto de prueba, ahora es Lorenzo, ex de la firma de Borgo Panigale, quien ha revelado que también se negó a subirse al equipo Ducati, y hasta en dos ocasiones, “en 2020 y 2021”, comentaba. “A veces tienes que saber cuándo parar. Este es un deporte arriesgado cuando te puedes lastimar y no quería correr riesgos porque ya no sentía la necesidad de correr”, dijo en GPOne.com el cinco veces campeón del mundo.