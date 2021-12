El rival de Marc Márquez en 2022 será 'una réplica' de Valentino Rossi

Los tres campeones del mundo de 2021 en las tres categorías del Mundial -Moto3, Moto2 y Moto GP- han estrenado corona; es decir, nunca antes se habían proclamado campeones del mundo, lo que deja un número creciente de campeones y aspirantes para la campaña que está por empezar. Sin ir más lejos, el último rey de la categoría reina (Moto GP) y por tanto máximo obstáculo para un nuevo cetro de Marc Márquez, Fabio Quartararo, no solo nunca antes había ganado, sino que quiere ser la réplica de Valentino Rossi para el 93 de Honda.

Lo primero para el ocho veces campeón del mundo del ala dorada de cara a esta y la próxima temporada es recuperarse plenamente de sus molestias y dificultades, que ahora no solo ocupan su maltrecho brazo derecho sino también su problema con la visión, pero tras ello el catalán ya sabe quién será, por habérselo ganado, su gran óbice en la lucha por el Mundial, que no puede ser otro que el francés, pero también sabe ya el de Cervera que este tiene un ídolo muy reconocible: su acérrimo enemigo sobre la pista, The Doctor.

“Él (Valentino Rossi) es mi ídolo y fue realmente especial (celebrar con él) y justo después de la carrera nos hicimos una foto con los pilotos de Yamaha y tuve la oportunidad de montarme en la moto de 2005 o 2004. Fue un recuerdo de cuando era niño”, comentó tras pasar la bandera de cuadros en Valencia el piloto de Yamaha, que apostilló sobre Il Dottore que "fue muy divertido porque es una leyenda del deporte y será mi ídolo para siempre".

Y si Quartararo puede ser ‘el nuevo Rossi’ para Márquez, hay más candidatos. De un lado habrá que seguir de cerca a los dos rookies del año, Jorge Martín y Enea Bastianini, también a los dos que ocuparon el podio final junto al fancés, Francesco Pecco Bagnaia y Joan Mir, también campeón del mundo, en 2020, las mejorías de Maverick Viñales o, entre otros, a los dos nuevos y prometedores novatos en 2022 -y también campeón y subcampeón en Moto2- Remy Gardner y Raúl Fernández.