En Borgo Panigale siguen ‘a cuadros’ con Jorge Martín: el golpe a Ducati y a Marc Márquez es sideral

Desde que se anunció que Marc Márquez llegaba al equipo Gresini era evidente que habría una importante guerra entre el 93 y Jorge Martín para lograr un asiento en el equipo oficial de Ducati. Dicha guerra tenía como condicionante la adaptación del de Cervera a la nueva moto, la cual, a la postre ha acabado yendo como la seda, lo que ha puesto como favorito a Marc por delante de un Martín al que no le hace ninguna gracia dicha situación.

El madrileño sabe que está siendo el mejor piloto de Ducati en este Mundial de 2024 y que no se le están valorando los méritos que ha hecho a lo largo de este año y del pasado, donde ha sido la mayor piedra en el zapato para Pecco Baganaia.

El aviso el claro y contundente

En palabras a Mundo Deportivo, Martín ha sido muy claro respecto de sus ideas de cara al futuro, pues ya no está dispuesto a esperar más para ser piloto de equipo oficial: “Al final, y con lo que he hecho y demostrado creo que me lo merezco, pero igualmente me merezco un sitio que me quieran y se peleen por mí.” Unas palabras, las del madrileño que dejan claro que no está dispuesto a ser segundo plato ni para Ducati ni para ningún equipo.

En este sentido, parece que el creciente interés en que sea Márquez el elegido para ser compañero de Bagnaia no ha sentado nada bien a Martín, que, de la misma forma, no cree que la GP23 suponga una desventaja tan importante como pudiera parecer: “Siempre se mejora un poco cada año. Pero este año, por ejemplo, yo tuve muchas dudas sobre qué moto elegir. Yo creo que la balanza dependerá del circuito”. De este modo, según el piloto de Pramac, pese a que la adaptación del 93 ha sido “increíble” no cree que haya una desventaja más allá de en algunos aspectos mínimos.

Así pues, en Ducati ya lo saben. Jorge Martín no está para nada contento ni se siente valorado por los de Borgo Panigale, que, a su vez, tampoco parecen excesivamente preocupados, pues, con el as de Marc bajo la manga, saben que juegan con ventaja.