Bagnaia atónito: ofrecen una moto campeona a Marc Márquez y Fabio Quartararo, y no es de KTM

Qué buena noticia para el Campeonato del Mundo de Motociclismo supone recuperar a Pol Espargaró y Joan Mir, los dos últimos compañeros de Marc Márquez en Honda. Y así es, ambos superan sus lesiones y seguramente podrán estar en la cita británica del mes de agosto. Pero, con todo, la noticia sobre la que se viene especulando últimamente ha tomado una nueva vía, del todo inesperada, con un actor que ha abierto una puerta al encuentro con Marc Márquez y Fabio Quartararo, y no es KTM.

Especulación… y leña al fuego

Carne de especulación es hablar sobre el futuro de Marc Márquez y Fabio Quartararo, posiblemente los dos mejores pilotos del paddock, y que sin embargo se hallan en punto muerto con Honda y Yamaha, respectivamente. De ahí que, al ver a dos campeones de capa caída, cualquier ápice de solución a su futuro sea visto como un camino a sopesar por el 93 y el 20, y ese sendero ha surgido de pronto, pero no de la mano de la firma de Bagnaia, Ducati, o de KTM, sino de Aprilia.

Sí, es cierto que Maverick Viñales y Aleix Espargaró tienen contrato hasta 2024 y que no se esperan cambios al respecto en ese sentido, sin embargo, a diferencia de los de Borgo Panigale y los austríacos, en Aprilia no cortan con el sueño de tener a estos dos pilotos en sus filas. En palabras a Speedweek, Massimo Rivola, el director ejecutivo del equipo de Noale, ha dicho al respecto que “por supuesto que puedes empezar a soñar cuando te das cuenta de que los pilotos como Márquez y Fabio luchan con sus motos". Si bien aclaró que cree en la estabilidad, cifrada en sus dos actuales pilotos, se ha filtrado que en el equipo no están contentos con los resultados de estos.

Silverstone

Si bien lo del pequeño de los Espargaró, de GASGAS, no está confirmado al cien por cien en el circuito británico, aunque parece que sí estará, el que no se perderá la cita será un Joan Mir que lleva un inicio de campeonato lastrado por los problemas. Ambos quieren resarcirse.