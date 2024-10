Ni Marc Márquez, ni Dall’Igna, el palo a Martín, Rossi y Bastianini por el 93 lo da Davide Tardozzi

Quizá no hayan sido las palabras más polémicas escuchadas esta temporada -ahí están las salidas de tono de Valentino Rossi o incluso la franqueza de Gigi Dall’Igna- pero Davide Tardozzi ha sido tan claro que deja poco margen más a la duda sobre la decisión de Ducati con Marc Márquez que dejó de lado a Enea Bastianini y Jorge Martín, al cual, por cierto, le cae un aviso de su amigo Aleix Espargaró con Aprilia en 2025.

Simplemente, Tardozzi cree que el ocho veces campeón del mundo “elevará realmente el nivel del equipo”. A su juicio, decía a Moto GP, “tener competencia dentro del equipo -una linda competencia- significa que los pilotos deben colaborar dentro del equipo durante los entrenamientos, mientras que sabemos que cuando están en la pista depende de ellos demostrar quién es el mejor o quién puede ganar”. Es decir, en el fondo todo se resuelve para Ducati desde la elección de los que para ellos son los dos mejores pilotos. Y no solo eso, en la línea de Dall’Igna, el mánager en Borgo Panigale aseguraba que una vez formen equipo el de Cervera y Bagnaia, “no detendremos el desempeño de nadie, como no lo estamos haciendo ahora”. El talento se retroalimenta.

De paso, esta explicación debería servir a Valentino Rossi, quien en bastantes ocasiones ha renegado de la decisión de la firma italiana con el español.

Aprilia Racing ha tenido momentos importantes en este Mundial, pero todos pertenecen al pasado y Aleix Espargaró ve una significativa laguna entre ellos y Ducati; más bien un abismo, con el que avisa a Martín y la marca de Noale para 2025. El de Granollers se quejó de la poca evolución con respecto a 2023 y fue claro en Crash: “la moto es más o menos la misma y no basta para luchar por las victorias. Por tanto, Aprilia el año que viene necesita mejorar el motor, eso es seguro, y Aprilia también necesita mejorar la estabilidad de la moto y la agilidad”.

