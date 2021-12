Fabio Quartararo manda un mensaje claro para Yamaha y para Márquez

Con el mundial de Moto GP ya de vacaciones, los pilotos disfrutan de ellas mientras los ingenieros y las escuderías trabajan duramente entre bambalinas. Los que no han ganado, como Honda, Ducati o Suzuki tienen mucho camino por hacer, y los que lo han hecho, como Yamaha, ya sienten la presión del ganador.

Fabio Quartararo, primer piloto francés que gana un mundial de Moto GP, ha querido mandar un mensaje muy claro a su equipo antes de volar hacia Abu Dabi para comenzar sus más que merecidas vacaciones: "Siete de siete, 24 de 24, tenemos mucho trabajo que hacer, le pongo algo de presión [al equipo]. En circuitos como el de Valencia el podio era todo rojo, tenemos que hacer algo. Ducati ha dado un paso adelante, pero también tiene pilotos que luchan juntos. Esperamos tener un poco más de potencia, espero que lo hagan bien para el próximo año".

El vigente campeón de Moto GP lo tiene muy claro. El 2022 será el mundial más complicado de los últimos años, puesto que Marc Márquez ya estará de vuelta desde el inicio del campeonato, escuderías como Ducati y Suzuki, además de Yamaha, se han acercado mucho a Honda y habrá más candidatos que nadie a hacerse con el título mundial: el propio Quartararo, Bagnaia, Márquez o Joan Mir estarán en la pomada.

Es por ello que Quartararo tampoco ha querido dejar firmada su renovación con Yamaha hasta ver como se están haciendo las cosas este invierno de cara a 2022. "No me gusta hablar tan pronto de los contratos, me tomo mi tiempo, paso a paso. Tenemos opciones, mejor en esta situación que estar sin moto. No quiero precipitarme, aún estamos en 2021".

En Yamaha ya lo saben y Márquez, su principal adversario, también. Quartararo ha ganado pero quiere más, mucho más. Por el momento se relajará unos días en el citado Abu Dabi, donde aprovechará para presenciar el Gran Premio de F1 que se disputará en el país árabe el próximo domingo 12 de diciembre con el que se pondrá fin a la temporada.

El invierno será largo para todos en la Moto GP porque el inicio del mundial en 2022 está ya más cerca de lo que parece.