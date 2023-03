Ni Valentino Rossi fue tan duro, la controversia de Ducati harta a Márquez y lo saca del Mundial

Empieza el Campeonato del Mundo de Moto GP y las enormes diferencias obtenidas por Ducati en los test oficiales de Sepang y Portimão hacen que muchos pilotos miren sobre qué está fallando en Moto GP para que la distancia entre las marcas sea tan grande. Y no hablamos solo de los pilotos listos en el paddock, sino de aquellos que en su día estuvieron como cabeza de cartel. Entre toda la polémica, la aerodinámica está en eje de las críticas.

Decía un piloto con más títulos incluso que Valentino Rossi, de hecho es el piloto más laureado de todos los tiempos, Giacomo Agostini que ciertas innovación técnicas están reñidas con el espectáculo, algo que también opina un Marc Márquez que intenta adaptarse a los nuevos tiempos pero con menos armas que las firmas europeas. Al respecto, no pinta bien para el español.

Agostini hablaba al respecto en palabras recogidas por GPOne.com en una gala en Milán, aludiendo a que “una moto tiene que ser una moto, no se puede convertir en un avión. Con la electrónica pasa lo mismo, cuando usas demasiada le resta mucho a la habilidad del piloto”.

Márquez, en la misma dirección

El 93 de Honda iba más allá y atacaba duramente la aerodinámica, comentando en Crash que “cada vez es más difícil seguir a otro piloto porque la estela de la aerodinámica está cambiando mucho el equilibrio de la moto, la forma de pilotar y de para”. El de Honda lo tiene complicado y va a contrarreloj, pero sí tiene claro que “para mí, para el espectáculo, para la carrera, no es la mejor manera. Para el rendimiento, sí, por supuesto. Estamos rodando más rápido, pero para el espectáculo, siento que no es la mejor manera”.

Espargaró descarta a Marc

En DAZN el piloto de Aprilia, Aleix Espargaró, quien se postula como gran contrincante de Ducati, también opinaba de Márquez y la Honda en su lucha por el Mundial: “¿Sin moto podrá estar delante? No. Ya lo he dicho muchas veces, Márquez es lo más cercano a un extraterrestre”, decía, pero "si no tienes una muy buena moto, puedes hacer grandes cosas, pero ganar un título es realmente difícil".