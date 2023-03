Honda esperaba algo así, palo a Ducati y aire fresco para Marc Márquez ¿Esa carta existe?

Conforme avanzan las fechas de cara al inicio del primer gran premio de la temporada, el GP de Portugal, las sensaciones de los pilotos de cara a la carrera dejan entrever sensaciones contrapuesta y posibilidades que no se intuían en los test de Sepang y Portimão. ¿Supone eso que, por ejemplo, Quartararo y Márquez ahora vayan a rodar al ritmo de las Ducati? No, desde luego que no, pero en carrera hay más factores.

Una leyenda en Borgo Panigale no se lo cree

Una leyenda de Ducati como Loris Capirossi cree que, efectivamente, el favoritismo le viene dado a la firma italiana en general y a Francesco Pecco Bagnaia en particular por ritmo y moto, pero se lo da con cautela: “Ducati tiene las cartas y el número 1 en el carenado, yo digo que Yamaha podría dar juego y veremos qué hará Honda. Aprilia podría volver a sorprender”, decía en GPOne. Además, también dio su opinión sobre Márquez, asegurando que no lo descarta porque “no, porque según mi punto de vista no hemos visto al verdadero Marc, no ha dado el 100% en los test y sólo lo veremos el próximo domingo”.

Esta opinión, curiosamente, se compenetra con la del mismo 93, que ya ha señalado los importantes déficits que tiene Honda pero al que se le cree con una carta oculta, de esas que solo se pueden enseñar en carrera: “Ahora debemos empezar a centrarnos en las primeras carreras y recordar que las carreras y los entrenamientos son muy diferentes”, comentaba Márquez recientemente con respecto a la cita del domingo.

Quartararo sigue ahí

Otra duda, quizá más agobiante para Ducati, son Yamaha y Fabio Quartararo, que también puede tener buen ritmo. El francés comentaba en Crash sobre sus duelos con Bagnaia que “nunca hemos tenido una verdadera batalla juntos, pero llegará. Llegará pronto y creo que este año Yamaha ha hecho un gran trabajo”. Como ven, no se descarta para Portugal. La pelea o el intento de tal cosa existirá por parte de los dos campeones, otra cosa es dónde puedan llegar.