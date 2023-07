Golpe bajo a la rivalidad de Marc Márquez y Valentino Rossi antes de Silverstone: ataque deshonroso

El Gran Premio de Gran Bretaña no ha hecho más que asomar en el horizonte (4, 5 y 6 de agosto) y ya hay refriegas que sacuden el día a día del paddock y no solo del actual, sino también el de la vieja rivalidad entre Marc Márquez y Valentino Rossi, la cual, lejos de zanjarse, reabre capítulos cada cierto tiempo. ¿El último? Un ataque procedente del rincón de Il Dottore en el peor momento del 93 de Honda, un inesperado ataque que dolerá.

A Marc Márquez le está tocando pasar por un purgatorio que nunca pensó que transitaría estando más o menos a pleno rendimiento físico, sin embargo Honda ha perdido muchos escalones competitivos con respecto a las marcas europeas y esa distancia, lejos de menguar, parece que crece, lo que pone al 93 en el ojo del huracán de posibilidades de futuro más allá de la firma del ala dorada. Sobre esta situación hay múltiples lecturas, aunque una que seguramente duele especialmente al entorno del ilerdense y a sus seguidores es el que llega del sector de Valentino Rossi.

El número uno de VR46 Mooney y amigo íntimo de Rossi, Uccio Salucci, habló para el medio de comunicación Sky Sports y entró al trapo sobre la situación del 93. En un momento de la entrevista, Salucci dijo que “en mi opinión Márquez también ha sido muy egoísta, en el sentido de que cuando ha entendido que algo podría haber ayudado también a los otros pilotos de Honda, lo ha rechazado, porque él lo montaba igual. Esa es mi opinión”, comentaba. Y no solo se despachó en esta circunstancia; al hablar de las rivalidades de The Doctor con Biaggi y Marc, minimizó la conflictividad con el primero advirtiendo sobre el segundo que “el otro no fue justo, así que estamos hablando de dos cosas completamente diferentes”. Algunos han comentado que se ha aprovechado el momento de mayor crisis de Márquez para hacer estas afirmaciones. Quién sabe.

Stoner no se baja de su idea

Para Casey Stoner, Moto GP está perdiendo su esencia y el espectáculo. No es nueva esta opinión del australiano, solo que la reafirma con más énfasis cada día. El campeón del mundo hablaba en La Gazzetta dello Sport al respecto, comentando que “por mucho que amo el deporte y las carreras, estoy decepcionado de ver a dónde hemos llegado. Quiero ver pilotos que se equivoquen, no que anden todos igual”. Y no será sospechoso el ex Ducati, que sin embargo arremetió contra el formato actual: “cuando tienes la mitad de las motos de la parrilla dictando la ley, no es justo, no es lo que debería ser un campeonato”. También cargó contra la carrera al sprint o los sobrecostes, además del control absoluto de la moto y la falta de capacidad de los pilotos. El palo a Ducati, no velado, es intenso.