Gresini asusta y avisa con Márquez y la novedad de su moto y Valentino Rossi replica, mismo objetivo

No basta con que Marc Márquez haya fichado por Ducati, en este caso Gresini, y las expectativas sean enormes con el ilerdense, sino que ahora el propio equipo de Marc asegura que las novedades de su moto serán de las mejores. Y pese a todo ello, Valentino Rossi también tiene algo que decir desde su nuevo proyecto, el equipo Pertamina Enduro VR46, que también se presenta con ganas de luchar por el título.

An indescribable emotion before the big show 🤩

We are convinced that it will be a great year, and you? 🟡⚪



Ci siamo! 💪 Ya kali ga kuyy!!! 🇮🇩 @Marco12_B @FabioDiggia49 #MotoGP2024 #PertaminaEnduroVR46RacingTeam #MotoGP #MB72 #Diggia49 #VR46 pic.twitter.com/c5uVqE1I9v