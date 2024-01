Martín y Bastianini iracundos, Bagnaia calla y Marc Márquez sonríe: Ducati ya tiene piloto en 2025

Cada vez queda menos para que un nuevo Campeonato del Mundo de Motociclismo en su categoría reina, Moto GP, de su pistoletazo de salida, momento en el que se empezarán a aclarar varios de los focos informativos calientes del circuito, a decir, los nuevos pilotos oficiales de Ducati en 2025, el ritmo que es capaz de imponer Marc Márquez con su Gresini y hasta dónde llevan las mejoras al resto de marcas que no son la italiana.

Una menos; negociación en marcha

Una de estas incógnitas podría estar cerca de conocerse y aunque a Marc Márquez y Francesco Pecco Bagnaia no les pille por sorpresa, sí es un palo duro para Jorge Martín y Enea Bastianini. De los cuatro, es el último quien lo tiene más complicado para ser uno de los dos elegidos por su mala temporada 2023, pero no así un Martín que ya ha amenazado a Ducati: o es él o se irá. Pues bien, en Motorsports, el de Turín ha revelado que “por lo que a mí respecta, no oculto el hecho de que estamos negociando y la ambición de ambas partes es que sigamos juntos”, argumentó al medio el italiano, asegurando además que “mi mánager está detrás, ¡pueden preguntarle a él!”.

Sobre ello, Bagnaia aseguró que “quiero intentar demostrar que quiero quedarme aquí. El año pasado mi aventura con Ducati no empezó muy bien y por eso no tuve la oportunidad de conocer muy bien a nadie, aunque hacia el final del campeonato nos llevamos muy bien”. Esto lógicamente influye a Martín, Bastianini y el mismo Márquez, tres de los nombres que podría, parece, acompañar al turinés en 2025.

Marc y las concesiones

El director general de Dorna, Carmelo Ezpeleta, quiso también dar su punto de vista sobre el fichaje de Márquez por el entorno Ducati, afirmando en Crash que “estoy absolutamente seguro de que Marc será competitivo”. Otro punto importante con él es saber qué opina de las concesiones, especialmente del nivel que pueden darle estas a las firmas japonesas, donde dijo que “Japón se detuvo por completo y el trabajo continuó en Europa, y eso ha provocado diferencias que han devuelto las concesiones para permitirles recuperar el tiempo perdido. Estoy seguro de que, uno, volverán y, dos, que es justo porque Honda y Yamaha hicieron lo mismo en su día”.