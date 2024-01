Nuevos datos de Ducati y Marc Márquez que ya sí ponen nerviosos a Bagnaia, Jorge Martín y Bastianini

Ya lo dijo Francesco Pecco Bagnaia en su presentación con la moto principal de Ducati, espera un Marc Márquez rodando con los pilotos de cabeza. Y en verdad no es el único que lo piensa en el equipo italiano, solo que estas dos nuevas opiniones salidas directamente de Borgo Panigale, a expensas de lo que vaya a suceder en Sepang, que es la verdadera piedra de toque sobre el lugar en el que comenzará el 93, sí pueden poner nerviosos al número uno de la marca roja y también a Jorge Martín y Enea Bastianini.

Desde dentro

Una de esas manifestaciones que están causando más revuelvo sobre el español y que llega precisamente de parte de la firma italiana es la del entrenador y expiloto, Manuel Poggiali, quien ha advertido sobre un asunto clave en el ocho veces campeón del mundo con respecto a lo visto y las sensaciones despertadas en Valencia: “Marc demostró que se sentía cómodo de inmediato, especialmente en la entrada de la curva. Seguramente no ha dado el 100% como está obligado a hacer en los fines de semana de la carrera, así que veremos cuál será el camino a seguir”, advertía el preparador en GPOne. Al hilo de ello, prueba de las buenas impresiones que os contábamos ayer que existen con él en el equipo Gresini, Poggiali también resaltó la alegría que se dibujó en el 93 nada más montarse en la moto, y como eso no es casualidad.

Un bicampeón, en la misma línea

Pero, como decimos, no es el único protagonista que desde dentro de Ducati advierte sobre el nivel que puede dar Márquez a lomos de la Gresini. Álvaro Bautista también habló, en este caso en DAZN, y en su opinión fue bastante claro con respecto al ilerdense: “yo creo que cuando juntas a un piloto muy muy bueno como Marc Márquez con la mejor moto, pues creo que es fácil”. Y no resaltó solo que las cosas fueran a ser más sencillas para el de Cervera de lo que lo fueron con Honda, sino que piensa más allá, que “va a ir rápido, va a ganar, y no sé si ganará el Mundial de MotoGP 2024, pero seguramente va a ganar carreras y va a luchar por el Mundial”. Ahí queda el pronóstico de todo un bicampeón de WorldSBK, y si no es una advertencia para Bagnaia, Martín y Bastianini se le parece bastante.