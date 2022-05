Guerra abierta en Ducati: Bastianini responde e incendia el Mundial

Hay guerra abierta al público en la pelea por el asiento que se quedará libre la temporada que viene, presumiblemente, en la escudería Ducati. Jack Miller no seguirá siendo uno de los dos pilotos titulares de la escudería italiana de cara al próximo campeonato del mundo y se ha abierto una batalla para ocupar ese lugar tan apetecible que va a quedar libre. Se postulaban al puesto tanto Bastianini como Jorge Martín, de Pramac Racing, pero parece que quien ha tomado la absoluta delantera es el italiano.

Y de hecho es el propio Bastianini el que se ve con confianza y no ha dudado en responder de forma un tanto polémica al que puede ser su próximo compañero de equipo en Ducatti. Unas declaraciones que han levantado polvareda en el entorno de Moto GP. Y es que hace unos días fue Francesco Bagnaia, el piloto titular de Ducati, el que se posicionó de manera abierta junto a Jack Miller para que siguiera siendo su compañero la temporada que viene y eso parece no haberle sentado nada bien a Bastianini.

“Jack Miller es mi primera opción porque es un amigo, es un buen compañero y me gusta trabajar con él. Aunque es algo que tiene que elegir el equipo su será Enea, Martín o él. Siempre he tenido una buena relación con todos mis compañeros”, dijo hace unos días Bagnaia sin ánimo de polemizar. Sin embargo, Bastianini sí que ha querido ir un poco más allá y parece que no le han sentado demasiado bien estas palabras.

Por eso, el de Gresini Racing, que está firmando un Mundial de ensueño, tercer clasificado en el campeonato y ya con tres victorias en su haber en este arranque de la temporada, se ha visto con fuerzas para poner la réplica: “Creo que prefiere a Miller porque es el líder de Ducati y conoce mi potencial. Eso puede ser un problema para él”. Con esta contundencia respondió por lo tanto Bastianini, uno de los principales aspirantes a hacerse con el título esta campaña, aunque algunos han interpretado en el paddock estas declaraciones como unos aires de prepotencia. La guerra parece abierta.