Guerra sucia de Quartararo y Pedro Acosta a Bagnaia y Marc Márquez y dato de Gresini preocupante

Nueva oportunidad y de las serias para algunos de los protagonistas más importantes del paddock en la categoría reina en este Shakedown y test de Sepang (desde hoy y hasta el próximo sábado) antes de la cita que reunirá a todos los pilotos durante los próximos 6 a 8 de febrero, y en esta ya han de empezar a dar resultado para pilotos como Fabio Quartararo o Pedro Acosta las concesiones y cierta guerra sucia a Ducati, todo ello con advertencia doble a Pecco Bagnaia, bicampeón del mundo.

En el conocido y reconocido mass media Crash, desde la firma de Borgo Panigale, de manos de su director de fábrica, Davide Barana, se ponía énfasis en la fuga de cerebros de la marca italiana a otros equipos, como los casos de Fabiano Sterlacchini, Alberto Giribuola o Francesco Guidotti. Al respecto, al medio de comunicación advertía Barana que es un asunto preocupante porque “algunas personas que se fueron tienen mucho conocimiento, fueron parte de Ducati durante muchos años, por lo que saben muy bien lo que hicimos, la razón por la que conseguimos ciertas soluciones”, aunque asegurando que estos movimientos “son parte del juego”. La pregunta es si podrán verse resultados en este mes y algo más antes de echar a rodar el campeonato. Y sobre ello, no cabe duda que la pelota con las concesiones y en estos tres días de shakedown está en el tejado de KTM, Yamaha y compañía, que podrán probar esas mejoras y esas ganancias, y deberán conseguir pasos de gigante.

Prueba dura, seria y clave

Por tanto, si el rival a batir es Ducati y por ende su campeón, el de Turín, tanto desde Gresini como desde marcas externas a la firma italiana, a Bagnaia se le presentan retos, como hemos citado anteriormente. Con respecto a Marc Márquez y su nuevo equipo, Michele Pirro advertía uno muy interesante y a tener en cuenta. Lo hacía en GP One constatando que si bien la adaptación del 93 será necesaria y desde luego no sencilla, también “espero que Márquez esté en la pelea en todas las carreras, desde luego más que el año pasado, donde quizás no hubo mucha convicción. Seguro que Marc no empezará dando segundos a todo el mundo, porque el MotoGP actual ha alcanzado un nivel realmente alto”.

El piloto nacido hace 37 años en San Giovanni Rotondo sacaba a colación el asunto de las mejoras técnicas que posee Bagnaia y a las que Márquez no tendrá acceso, comentando que “la GP24 es simplemente una evolución y lo positivo es que no parece haber aspectos negativos. No hay ni medio segundo entre las dos motos, sino pequeños detalles, teniendo en cuenta que la confianza del piloto marcará la diferencia”.

Tras Sepang quedarán los últimos test, ya en Qatar (19-20) antes del inicio del Mundial en el fin de semana del 7 al 9 de marzo.