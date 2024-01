Dall’Igna y Ducati avisan a Martín, ninguneo de época a Valentino Rossi y ataque a Marc Márquez

Cuando decimos que calienta motores el Mundial, lógicamente con la vista puesto en los test de Sepang, no lo decimos en sentido figurado y eso que no en todos los casos nos referimos a lo meramente acaecido sobre el asfalto y su telemetría, básicamente porque el tira y afloja que se avecina desde Ducati es intenso, lo recalca el mismo Gigi Dall’Igna, que avisa a Jorge Martín y de paso a Enea Bastianini, sobre todo en medio del revuelo que causa y va a causar Marc Márquez.

Un asunto de ‘Il Dottore’ que Lorenzo dejar caer

En ocasiones se ha ninguneado ciertas etapas de Valentino Rossi por supuestamente carecer de rivales de envergadura en Moto GP y si bien no nos corresponde entrar a valorar semejantes acusaciones, llama la atención que precisamente Jorge Lorenzo, un rival del italiano, ha sacado a colación una época en la que quizá la rivalidad de Moto GP no era tan elevada. Como invitado del podcast ‘Tengo un Plan’ Lorenzo constató la suya con Dani Pedrosa, dejando abierta de forma indirecta esa herida sobre la categoría reina.

“En 250cc se llegaba a hablar más de 250cc que de MotoGP con Rossi y Gibernau”, comentó. Aunque la intención del insular no fue hablar directamente de esta polémica lo cierto es que lo apuntado es verdad y deja supurar el debate sobre etapas de la carrera gloriosa de The Doctor en Moto GP. Que cada cuál juzgue lo que estime oportuno al respecto.

Ducati, firme

Muchos ojos están puestos en Gigi Dall’Igna esta temporada por el nivel y número de pilotos que tiene bajo su mando y la decisión que ha de tomar Ducati respecto a 2025, donde no tiene pilotos confirmados. Al respecto el directivo italiano ha dicho en GPOne que “espero a Sepang para juzgar las evoluciones”, pero constatando que “será complicado mantenerlos a todos. Todos se merecen una moto oficial, pero el número es limitado”. Y para más inri casi confirmó que uno de los dos oficiales será Pecco Bagnaia, de modo que quien es su actual compañero, Bastianini, y quien más ha reclamado su puesto, Jorge Martín, están en la picota. Y lógicamente Márquez está en el epicentro de ese debate, donde Roland Berger, director de la comisión técnica de la FIM, ha dejado entrever en palabras recogidas en Moto San algunas sorprendentes claves del ilerdense de cara a este 2024, asegurando que si bien “está en una liga propia en lo que respecta a la conducción”, quiere ver “si tiene suficiente control sobre sí mismo como para no hacer nada estúpido”: seguramente las declaraciones no hagan demasiada gracia al 93.