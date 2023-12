Honda ataca a Ducati donde más duele y Pedro Acosta y Casey Stoner dan la razón a Marc Márquez

Conforme se acerca el final de año, en Ducati no pueden menos que hacer un balance más que positivo de la temporada en Moto GP, donde además de dominar en lo individual, lo han hecho también en lo colectivo. De ahí que el fichaje de Marc Márquez y las concesiones que tendrán el resto de firmas estén en el eje del debate de cara al futuro, y tanto interna como externamente la firma italiana afronta dificultades a la vista en cuanto arranque 2024.

Temor manifiesto

Si todo va bien es por un motivo (que no es único, pero sí palpable) y en la marca italiana no ocultan que una de sus claves de su éxito radica en la figura de Gigi Dall'Igna, el cual hace no tanto tiempo habló del interés de Honda y al que ahora desde su equipo ensalzan y protegen. Lo ha hecho Claudio Domenicali, quien no oculta el temor a perderlo, aunque con advertencia. Decía el mandatario en La Repubblica que “es una estrella en su sector y estamos muy alineados. Espero que se quede con nosotros para siempre pero no descarto que algún día Honda pueda hacerle una mega oferta”, comentaba. Pero dijo más, resaltado el roce con la firma nipona, Domenicali advertía que “ni siquiera Gigi conoce todos los secretos de la fórmula mágica de Ducati. La fórmula ganadora de Ducati es como la de Coca-Cola: secreta”.

Como ven, si con las concesiones en Ducati se las han visto ya con Aprilia y KTM; ahora la marca italiana marca territorio con Honda.

Márquez, en la buena línea

Uno de los grandes y nuevos atractivos de Ducati en 2024 será el piloto español, al que han ensalzado de formas directa e indirecta Casey Stoner y Pedro Acosta. El campeón australiano ha alabado la valentía y acierto en la decisión del ilerdense de marcharse de HRC, diciendo en Crash que “es importante para él recuperar ese disfrute, que encuentre una razón para levantarte por la mañana y entrenar duro”. Por su parte, el piloto de KTM ha copiado el discurso del éxito del 93, recalcando que “sigo pensando que no vengo a hacer amigos y sigo pensando que hay mucho amiguísimo en MotoGP”. Por su claridad, Márquez fue criticado en su día, pero Acosta piensa de la misma manera.