Quartararo se queja de Márquez y Aprilia se la juega a Ducati: culebrón en 2025, “una pesadilla”

Muy probablemente no sea ni positivo ni sano que Ducati domine en número de participantes y capacidad de mejora -salvo para la marca italiana, claro-, y eso con el aterrizaje de Marc Márquez, al que la mayoría ve como el mejor piloto en las condiciones propicias, supone un muro casi insalvable para los adversarios de la marca transalpina, entre ellos un Fabio Quartararo que ha valorado el fichaje del 93 por Gresini, pero también de KTM o Aprilia.

Auguran un futuro muy duro

Si el campeón del mundo francés de la marca japonesa ya se quejaba la temporada pasada de las complicadas circunstancias en las que debía hacer frente a las Ducati con tan pocas armas como le proporcionaba Yamaha, ahora Quartararo mira con pesadumbre a 2024, donde en Borgo Panigale además estará Marc Márquez. De hecho, el piloto galo calificó este hecho de “pesadilla”. Así se lo hizo saber al diario AS, donde comentó al respecto que “creo que nos va a dar muchos problemas el año que viene a todos. Creo que Márquez será una pesadilla con la Ducati”. No pudo ser más claro, como Bagnaia o Bezzecchi, el francés no duda de la capacidad del ilerdense.

El asunto de Quartararo con Márquez además es interesante porque el francés ha sido visto como el siguiente campeón que podría dejar el entorno japonés para buscar suerte entre la ingeniería europea, pero el galo, que tiene un año más de contrato, espera que las concesiones les ayuden en 2024.

Aprilia no se arruga

El mandamás en Aprilia, Massimo Rivola, habló con Misterhelmet, sobre el 93, ahora en Gresini, asegurando que “creo que Marc quería la mejor moto para luchar y se ha demostrado que es la Ducati, cambia poco la moto de un año para otro (si es la GP23 o GP24). Marc lo ha hecho para volver a ganar campeonatos con la mejor moto”. Pero Raviola ha tirado la caña si el contexto dominante de Ducati cambia en 2025, asegurando sobre el español que “nuestro objetivo es hacer la mejor moto. Marc es el piloto más fuerte de la parrilla y si hubiéramos tenido la oportunidad de tenerlo la hubiésemos valorado”.