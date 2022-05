Honda, desesperada: Márquez se marcha y Espargaró asume el peso

Marc Márquez va a dejar un vacío en Honda que va a ser muy complicado de suplir. El español tendrá que volver a pasar por el quirófano como venimos contando en los últimos días en Don Balón para ser intervenido de su brazo y tratar así de que desaparezcan los dolores que tanto le están limitado a la hora de buscar buenos resultados. Sin embargo, tal y como él mismo ha confirmado, esta intervención tampoco significa que cuando vuelva vaya a estar peleando por las victorias o por volver a ser campeón del mundo, aunque lo intentará.

Ahora se le abre un complicado panorama en el horizonte a Honda. En mitad del campeonato se queda de nuevo sin su mejor piloto y además en una situación casi desesperada. La marca es última en Constructores, algo que habla muy mal de la temporada que están haciendo más allá de los problemas acumulados por Marc Márquez, son séptimos en la clasificación por equipos y sobre todo están siempre muy lejos de los primeros puestos en cada Gran Premio que le permitan al menos pelear por el triunfo parcial en alguna carrera.

Honda tiene un gran vacío sin Marc Márquez y sobre quien va a recaer ahora el peso durante las próximas semanas es sobre Pol Espargaró. Él tendrá que ser el encargado de hacer que la escudería vuelve a tener buenas sensaciones y resultados sobre las pistas e incluso ayudar en la confección de la que será la moto de la temporada que viene. Stefan Bradl será el hombre que pase a ocupar el puesto de Márquez provisionalmente pero el probador no debería ser, a priori, uno de los hombres que vaya a meterse en la pelea por los triunfos o las posiciones de honor.

Ahora Espargaró, que además finaliza contrato al terminar esta temporada, se encuentra en la posición de ayudar a confeccionar una moto que quizás no vaya a ser la suya el año que viene. “El futuro por el momento no sé verlo. Hay que trabajar duro y si no estoy yo el año que viene será para los pilotos que vengan”, aseguró el español.