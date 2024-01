Honda recibe un portazo de Marc Márquez y Ducati una puñalada: Bagnaia y Jorge Martín, uno fuera

¿Qué motivo iba a tener Ducati en pleno tránsito de la temporada 2023, en la que tiranizó la categoría reina, a la siguiente, la 2024, de cerrarse puertas una vez estas se han abierto con la llegada de Marc Márquez? Pues eso, ninguno. El equipo italiano ha dicho que todos los asientos de cara a 2025 están libres y eso incluye a la mayoría de gallos del paddock, de ahí que ciertas voces vean un problema en ciernes en la firma de Borgo Panigale con los dos puestos preferenciales.

Ni siquiera el campeón, menos aún el subcampeón

De lo anterior dicho se deriva que los resultados pueden poner en ciertos aprietos para retener talento a Ducati y ahí van estar otras marcas para pescar en río revuelto; recordemos que KTM luchará tener seis motos en 2025. Lo cree así todo un ex director de equipo de Ducati, Honda y Suzuki como Livio Suppo, quien, en la misma Moto GP, destacó esa circunstancia: “su moto es la mejor, por lo que todos los pilotos de una Ducati, en este momento, querrán quedarse con una Ducati. Pero KTM y Aprilia seguirán creciendo, y las concesiones de Yamaha y Honda deberían darles un mayor potencial”. O lo que es lo mismo, cualquier duda o decepción para los Bagnaia, Jorge Martín, Enea Bastianini o incluso Márquez podría lanzar a cualquiera de ellos en busca de una aventura fuera si esta convence y es ambiciosa.

Como prueba, puso al 93 y al mismo Jorge Martín; del segundo argumentó que “si a mitad de temporada (2024), KTM, Aprilia, Honda o Yamaha han demostrado que han acortado distancias, entonces Jorge estará en el mercado”. En cuanto a Márquez, si este está inspirado y es competitivo, para él será carne de moto “oficial Ducati” en 2025.

¿‘No’ categórico?

De modo que la lucha por los fichajes de cara a 2025 comenzará pronto y donde parece que el ilerdense no irá es a Honda, por lo menos el mítico Franco Uncini así lo ve. En la Gazzetta dello Sport aseguró sobre Honda y las concesiones, así como el 93 y el mercado de 2025, que “no creo que un solo año sea suficiente para volver a ser competitivos, habrá que experimentar mucho, elegir qué camino seguir, así que imaginar un regreso de Marc en 2025 no me parece muy plausible”. Si bien el de Cervera nunca ha sido categórico al respecto, sus palabras y despedida sí parecen definitivas; otra cosa será KTM o incluso Aprilia, eso está por ver.