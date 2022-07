Ilusión desbordada: fecha para el regreso de Márquez, Honda celebra

Todos los aficionados al motociclismo están esperando como locos cualquier novedad que hay en torno al estado de salud de Marc Márquez. El ocho veces campeón del mundo ha dejado en Moto GP un vacío que tan sólo él mismo con su regreso puede volver a llenar pero lo cierto es que toda la hinchada tiene que estar de enhorabuena al conocer las últimas noticias que hay sobre el piloto de Cervera. Y es que su recuperación marcha por muy buen camino y enseguida va a pasar a un nuevo episodio de su rehabilitación.

El de Honda fue operado de su brazo derecho hace ya seis semanas y poco a poco ha ido quemando etapas tras las revisiones que le venían realizando los doctores. Ya le vimos realizando algún ejercicio a baja intensidad hace unos cuantos días pero ahora todo va un paso más allá. Y es que Marc Márquez ha recibido el OK para poder comenzar la fisioterapia y además va a poder realizar un entrenamiento cardiovascular. Eso significa que el piloto sigue avanzando con paso firme y a muy buen ritmo y que no hay nada descartado.

Tanto es así, que tal y como informa el Diario Marca las intenciones que tiene Marc Márquez en la cabeza, tozudo y gran trabajador como pocos, son las de poder reaparecer incluso esta misma temporada y poder finalizar el curso de Moto GP en este 2022 encima de la moto. En Honda, tal y como ya hemos venido contando en Don Balón durante los últimos tiempos, no tienen ningún tipo de prisa para que Márquez reaparezca. Saben que la temporada prácticamente ya la han tirado a la basura y que está siendo un año de lo más difícil, y prefieren que el español se recupere al 100%, que no tenga ni una sola molestia física y que esté a tope la próxima campaña, aunque si el propio afectado se ve bien no le cortarán las alas.

Así las cosas, gracias a su buena evolución clínica, Marc Márquez va a poder avanzar en este programa de recuperación de movilidad y fuerza de su brazo derecho que le han confeccionado y la afición se ilusiona con verle antes de lo esperado.