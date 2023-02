Impresionante rajada de Márquez para calentar Portimão: solo se salvan Quartararo y Aleix

Marc Márquez lo ha pasado lo suficientemente mal durante estos años de lesiones como para haber pensado en su momento en la retirada y como para regresar con más ilusión que nunca. “Si gano un Mundial valdrá por dos”, dijo hace poco en la Cadena Ser. De ahí que a partir de ahora todo sea un regalo, pero, a la vez, esas experiencias también le permiten coger perspectiva, esa que ahora ha destapado en su documental con una impresionante rajada de la que solo se libran Fabio Quartararo y Aleix Espargaró.

Han pasado ya meses y muchos trances oscuros para el 93 como para decir que ha superado los momentos más duros de sus problemas en el brazo y en su diplopía pero, como decimos, no olvida los lances más duros. Uno de ellos, muy significativo, viene descrito, con nombres y apellidos, en ‘Marc Márquez: all-in’. Previa al GP de Italia, en Mugello, Márquez se sometía a una cirugía que podría haberlo retirado y se acuerda perfectamente de quienes fueron a apoyarlo.

Fabio Quartararo y Aleix Espargaró son los que se libran, ya que “por ejemplo, mi compañero Pol no vino a verme y está justo a mi lado en el box”, comentaba. Márquez lo pasó mal y plasma a la perfección ese momento y esos detalles que le han marcado: “quiero decir, no esperas que todos vengan. No me esperaba a Aleix. ¿Extrañé a algunas personas que venían? No sé. Sé exactamente quién me va a apoyar y quién no. O quién desea lo mejor para mí y quién no. Afortunadamente, no hay muchos que me deseen lo peor, pero apuesto a que hay alguien”.

Se puede decir más alto o en otro idioma, pero desde luego no más claro. No sabemos cómo habrán sentado estas palabras a muchos de los directa o indirectamente señalados, pero desde luego estamos descubriendo la clase de agresividad que siempre ha tenido en pista el piloto de Honda y que espera pueda mostrar sobre el asfalto portugués en los próximos Test de la semana que viene.