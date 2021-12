Incendio en Yamaha con Valentino Rossi y Quartararo: se va a liar

Si Fabio Quartararo fue el gran triunfador a título individual en el Mundial de 2021, Ducati se llevó, de lejos, el premio al mejor equipo, y así como os venimos advirtiendo en Don Balón Motor que la firma de Borgo Panigale le lleva ventaja al resto de equipos de cara a la nueva campaña, como pudo verse en el tramo final de temporada y en los Test de Jerez, tampoco ayudan a la firma nipona, que posee al campeón, los líos internos que ahora estallan relacionados con Valentino Rossi y el mismo francés.

Sobre la leyenda que se ha ido, The Doctor, llaman la atención las palabras de Razlan Razali, director del equipo RNF Yamaha, que se ha despachado a gusto contra el legendario corredor italiano afirmando que “para ser honesto: no debería haber firmado a Valentino (en 2020). Personalmente, era escéptico hasta que Valentino fue tercero en el podio junto a Fabio Quartararo y Maverick Viñales en el segundo GP de Jerez en julio de 2020”, comentó para GP One.

No sabemos cómo sentarán estas declaraciones a Il Dottore, aunque los resultados hayan sido taxativos con el transalpino y se adecúen a las palabras de Razali. Por otro lado, Quartararo estaría desencajando a la firma nipona con su negativa renovar de cara a 2023 sin haber visto la evolución de 2022, como informa Marca. “No creo que sea normal firmar para el 2023 sin comenzar el 2022, así que creo que sé lo que quiero. Esperaré un poco para ver cómo le va a Yamaha, sobre todo para ver la evolución o no de la nueva moto en Sepang. Estoy pidiendo cosas muy importantes".



Mir, con Suzuki

Otro ilustre de la parrilla que también ha sido vinculado con una posible salida de su actual equipo, el ex campeón del mundo de 2020 Joan Mir, parece que empieza a congraciarse con su equipo, con el que puede vincularse en proyectos a largo plazo. En referencia a los rumores que le sitúan fuera de Suzuki, Mir tranquilizó asegurando, también en Marca, que: “no sé qué haré, pero si veo que Suzuki quiere lo mismo que yo, seguramente me quedaré".