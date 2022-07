Increíble obsesión de Quartararo con Marc Márquez: Yamaha involucrada

El Mundial de MotoGP continua en pleno parón veraniego y Fabio Quartararo se ha marchado al mismo líder con 21 puntos de ventaja sobre su máximo perseguidor, Aleix Espargaró. Sin embargo, después del primer tramo de campeonato las cosas no parecían salirle del todo bien al francés, que poco a poco fue mejorando en su rendimiento hasta colocarse al frente de la clasificación. El director deportivo de Yamaha, Massimo Meregalli, ha hecho balance de la temporada de su piloto hasta el momento en declaraciones recogidas por el portal web 'motorsport.com'.



"El comienzo fue difícil. Creo que en ese momento perdimos algo de motivación, pero tomamos la decisión de dejar de pensar en eso que no estábamos logrando e intentar sacar lo máximo de lo que teníamos. Fuimos a Qatar y la carrera no salió como esperábamos. También nos llevó un poco de tiempo entender la nueva aerodinámica. Y luego fuimos a Indonesia, donde obtuvimos un muy buen resultado en mojado, circunstancias en las que no somos muy competitivos normalmente", añadió Meregalli.



Todo antes de llegar al Circuito de las Américas donde afirma que Quartararo tuvo un punto de inflexión: “Creo que Fabio encendió el interruptor en COTA, cuando hacia el final de la carrera pudo pelear con Marc Márquez, rueda a rueda, a pesar de la gran diferencia de velocidad punta”. Una mejora en sus prestaciones que trajo consigo una evolución para el francés: "Cuando llegó a Portimao, creo que lo hizo de una manera diferente y allí creo que empezamos a maximizar nuestro paquete. En su lado del garaje, hicieron un muy buen trabajo preparándose para la carrera y trabajando muy bien con los neumáticos", prosiguió Meregalli.



Por último, con respecto al estado actual que atraviesa el líder del Mundial, Meregalli remató: "Probablemente es el único piloto en este momento que ha sido capaz de explotar las fortalezas de nuestra moto tanto como ha sido posible, y ahora tiene una fuerte compenetración con la moto. Es más maduro que el año pasado", aseguró Meregalli, "porque está mejorando sus tiempos de vuelta sin importar dónde vayamos, y está muy decidido”, concluyó. Todo con vistas a un Mundial que volverá en agosto y que vivirá seguro un desenlace vibrante.