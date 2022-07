Suzuki abandona a Joan Mir y Alex Rins, multa y Quartararo perjudicado

Es oficial, Suzuki abandonará MotoGP al finalizar la temporada tras llegar a un acuerdo con Dorna Sports, propietaria de los derechos de explotación del Campeonato del Mundo de MotoGP. La multa impuesta por la organización a la marca japonesa será de 20 millones de euros. Un negocio que le ha salido bastante rentable, ya que, las estimaciones de perdidas eran de 140 millones de euros hasta 2026, que es cuando terminaba su vinculación con Dorna Sports, señala Motorpasión.

Suzuki se ha despedido de MotoGP con un comunicado por parte de su presidente que daba las siguientes explicaciones: “Hemos decidido finalizar la participación de MotoGP y EWC ante la necesidad de reasignar recursos en otras iniciativas para la sostenibilidad. Las carreras de motos siempre han sido un lugar desafiante para la innovación tecnológica, incluida la sostenibilidad y el desarrollo de recursos humanos”, comienza el comunicado oficial.

“Esta decisión significa que asumiremos el reto de construir la nueva operación comercial de motos redirigiendo las capacidades tecnológicas y los recursos humanos que hemos cultivado en las actividades de motociclismo de competición hacia investigar otras rutas para una sociedad sostenible”, continúa el comunicado del presidente Toshihiro Suzuki.

“Me gustaría expresar mi más profunda gratitud a todos nuestros fanáticos, pilotos y todas las partes interesadas que se unieron a nosotros y nos apoyaron con entusiasmo desde las primeras etapas de desarrollo hasta el regreso a las carreras de MotoGP”, concluía.

Ahora, Joan Mir y Alex Rins tendrán que buscar nuevo equipo, Motorpasión asegura que el primero apunta a Honda, para sustituir a Pol Espargaró, mientras que el segundo es uno de los pilotos más codiciados de toda la parrilla y este medio asegura que Yamaha no está nada contento con Franco Morbidelli y busca nuevo compañero para Quartararo, que tendrá que competir contra él, hasta el punto de que estarían pensando en romper su contrato con él, pero no es la única marca detrás de él.



Aprilia también tiene el nombre de Alex Rins en su agenda por si las negociaciones con Aleix Espargaró no llegan a buen puerto, aunque también como posible sustituto de Maverick Viñales, ya que, no están del todo satisfechos con el rendimiento del piloto y no es descartable una posible salida al finalizar la temporada, apunte en Motorpasión.