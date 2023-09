Marc Márquez suelta el pelotazo clave sobre 2024, deja en shock a Joan Mir y Quartararo lo confirma

Puede que Franco Morbidelli haya firmado por Pramac o que KTM no haya obtenido hasta la fecha la ampliación que desea sobre su número de motos, pero lo cierto es que Marc Márquez sabe que tiene un hueco único en el paddock, que sigue ambicionando ser campeón y, desde hace un par de semanas, que Honda no le va a dar las armas para serlo en un corto espacio de tiempo, por eso ha soltado el pelotazo sobre su futuro, al que se abre Joan Mir y en el que se ve reflejado Fabio Quartararo.

Hartos de promesas ineficaces

Hace poco menos de un año, pocas personas en el mundo de las dos ruedas negaban que el 93 de ala dorada y el 20 de la otra histórica marca japonesa eran los mejores pilotos de la parrilla y aunque los resultados no los acompañen, esa opinión ha variado poco, con permiso de Francesco Pecco Bagnaia, lo que sí ha cambiado es el nivel de hartazgo del español y el francés, que ya rajan sin filtros contra Honda y Yamaha.

El punto clave en el futuro de Marc Márquez puede haber sido el esperado San Marino, el test que ha dejado más que frío al ilerdense, el cual descargó con furia contra Japón por la falta de resultados. “Parece que tiene más potencial la moto de este año que el prototipo del año que viene”, decía en Misano. Si tan importante era esa prueba para ver en qué dirección iba el futuro del genio de Cervera con su actual equipo, el fiasco, que no oculta Márquez, no pudo ser mayor. Incluso su compañero de equipo, Joan Mir, no se cierra ya a su marcha, “podría ser un gran shock para todos, también para Honda”, comentaba el campeón en 2020, aunque es de la opinión de que se quedará en Honda. Cuesta creerlo.

Y si la decepción de Márquez con Honda es enorme, no es mucho menor la de Fabio Quartararo con Yamaha, por lo que el francés tampoco se cortó ante los micrófonos para recalcarlo. “Puedo decir claramente que fue una decepción. No estuvo a la altura que me esperaba. No hemos dado un paso adelante, para nada”, argumentaba visiblemente enfadado en la misma prueba, augurando sobre esta línea de trabajo que “2024 será igual que este año o peor”.