Jorge Lorenzo destapa el secreto de Ducati sobre el fichaje de Marc Márquez: “no todos lo querían”

El terremoto que supuso la llegada de Marc Márquez a Ducati sigue generando réplicas en todo el entorno de Moto GP. Y es que cuando no se trata del sorprendente excelente rendimiento del mayor de los Márquez a los lomos de su nueva moto, es por efectos colaterales de su fichaje por el equipo de Borgo Panigale, el cual generó cierto nivel de división entre la dirección de los italianos, hecho que ha confirmado y desvelado Jorge Lorenzo.

Ducati no lo tenía claro con el fichaje de Marc

Según Jorge Lorenzo, la llegada del ex de Honda no era algo que generara ningún tipo de consenso entro las altas esferas de Ducati. Así lo ha transmitido a GPOne, donde ha sacado a la luz algunos de los secretos que acompañaron la firma de Márquez por Ducati: “La llegada de Marc son buenas noticias para Ducati, porque está consiguiendo al mejor piloto a coste cero. Pero también es un problema porque no todos los ejecutivos de Ducati lo querían”.

Sin embargo, las razones por las cuales en la dirección de Ducati no querían a Marc era por miedo a que fuera demasiado rápido: “Gigi Dall’Igna lo quería de verdad porque él quiere a los más rápidos. Pero había dos aspectos que preocupaban. La primera era la posibilidad de perder a Marc al cabo de un año. La segunda era que podía batir a Pecco Bagnaia y a Jorge Martín”.

Marc, a demostrar la segunda preocupación y a por el séptimo

En su temporada de estreno como piloto Ducati, todo apunta a que volveremos a ver al Marc de siempre. El de Cervera ha dejado muy buenas sensaciones y todo apunta a que volverá a competir por el Mundial de Moto GP y que será un rival muy duro para Pecco y Martín, que pese a contar con la moto de 2024, deberán dar el 100% si no quieren que Marc, con la moto del año pasado, les arrebate un mundial que debería ser suyo.

Así pues, con los primeros tests de pretemporada, los miedos de Ducati deben ser cada vez mayores, pues el gran ritmo de Marc demuestra que está listo para poner a prueba a los dos líderes de Ducati.