Jorge Martín por fin lo suelta: amenaza real a Ducati y Dall’igna y Gresini lanzan otra con Márquez

Los resultados, al final, mandan en el deporte y eso para Jorge Lorenzo es una injusticia en lo que se refiere a la creciente y reciente rivalidad entre Jorge Martín y Francesco Pecco Bagnaia, pero toda vez que esta vez es el madrileño quien tiene las de ganar, este lanza un aviso de gran impacto en Ducati; casi igual al que desde Borgo Panigale y Gresini hacen con su piloto elegido, Marc Márquez.

Por si había alguna duda al respecto, Martín la disipó en una charla con La Gazzeta dello Sport, donde afirmó en base a su salida del equipo al final del curso que si gana el título “llevaré el 1 si gano, porque es una oportunidad única. No es una cuestión de qué moto o equipo tendré en el futuro, el título de MotoGP es el esfuerzo de mi vida, así que lo llevaría con orgullo”.

Desde luego a nivel simbólico sería una desgracia para Ducati, más si las cosas se enrarecen en el equipo con la dupla Bagnaia-Márquez.

Aunque no parece que vaya a ser el caso, no cuando Dall’igna y en Gresini hablan así del día a día con el 93. Su jefe técnico, Frankie Carchedi, alucinaba en TNT con el cambio de guion improvisado de Márquez en Australia, “en esta era de MotoGP, tienes que estar en la parte delantera para tener una oportunidad. Así que ha sido una carrera muy rara. Ha sido capaz de remontar y de luchar por las victorias (sábado y domingo). No ves eso muy a menudo”. Esta opinión la compartía Dall’igna, quien aseguraba que el 93 era “increíble”, cuyo valor, “su peso específico, está en haber sabido recuperarse inmediatamente de un comienzo muy desafortunado, imponiéndose a todo y a todos”.

"You can't write the script" @frankiecarchedi on Marc's tear-off incident and and unbelievable win 🏆



