Jorge Martín se apunta un aliado para hacer daño a Pecco Bagnaia: Marc Márquez se la juega a Ducati

La carrera sprint del sábado ha sido el escenario ideal para que Jorge Martín de un golpe de autoridad en el Gran Premio de Australia, donde ha sido capaz de convertir el dominio que venía demostrando, en una imponente victoria que ha dejado sin opción alguna a un Pecco Bagnaia, que, lejos de seguir el ritmo del de San Sebastián de los Reyes ha tenido que conformarse con un tercer lugar que lo ha puesto a 16 puntos en el Mundial de MotoGP.

Y es que, para definir quién se coronará como Campeón del Mundo de MotoGP en este 2024, no solo habrá que ver lo que hacen Martín y Bagnaia, sino que también habrá que meter a Marc Márquez para acabar de complicar una ecuación donde el papel del de Cervera será clave para definir el desenlace de la eterna pugna entre el español y el italiano por un mundial que apunta a decidirse en Valencia.

En Australia Marc se alía con Martín

La realidad es que nunca antes habíamos visto un escenario como este en la lucha entre Bagnaia y Martín. Pues, si hasta ahora había sido una lucha fratricida entre ellos dos, la presencia de Marc sirve para acabar de convertir en caos un duelo en el que ya no se trata de quedar primero o segundo, sino que ahora el riesgo de caer hasta el tercer o cuarto puesto es mucho más real. En este sentido, como ha sucedido en la carrera sprint, Marc, junto a Bastianini, le han costado unos valiosos tres puntos a Pecco Bagnaia, algo que, podría parecer insignificante, pero que ahora puede acabar costando un mundial al que será su compañero de equipo en 2025.

Márquez, rompe al favorito de Ducati

Si bien es cierto que en Borgo Panigale están haciendo un gran ejercicio de honestidad, al dar a Martín las mismas condiciones que a Pecco Bagnaia, no se le escapa a nadie que en Ducati sueñan con que el italiano se lleve su tercera corona mundial. Objetivo a favor del cual no parece que Márquez vaya a remar, pues, tras los visto en Phillip Island, el de Cervera no tendrá miramientos por su futuro compañero.