Jugarreta de Marc Márquez y Honda a Valentino Rossi: efecto dominó que sacude el futuro de Ducati

Se acerca uno de los movimientos más decisivos para la próxima temporada de MotoGP, como ya os contamos en Don Balón, Mario Bezzecchi está con la mosca detrás de la oreja con el hecho de no tener en sus manos a una moto oficial de Ducati, hecho que podría cambiar tras el Gran Premio de Austria, donde Johann Zarco ha afirmado que tomará una decisión sobre su futuro, abriendo una puerta del Pramac Ducati, equipo que le podría ofrecer un asiento muy interesante a un Bezzecchi que abandonaría a Valentino Rossi.

El futuro une a Zarco con Marc Márquez

Si bien es cierto que el mayor de los Márquez sabe que su compañero de garaje será Joan Mir, el equipo LCR-Honda le ofrece un asiento a Zarco de cara a la próxima temporada, cerrando así una incorporación importante para los del ala dorada.

En referencia a este posible interés, Zarco ha afirmado que las conversaciones existen y la oferta está ahí: “Honda me ofrece un buen proyecto en MotoGP. Con Ducati la oferta es por un año, y ellos me ven en WolrdSBK. Pero de momento me veo competitivo en MotoGP”. Aseguró ante los micrófonos del paddock, abriendo así todas las puertas a un fichaje con Honda, el cual confirmará al finalizar el Gran Premio de este fin de semana.

Valentino Rossi, perjudicado de última hora

En última instancia, el mayor perjudicado por la salida de Johann Zarco podría ser Valentino Rossi y su equipo Mooney 46, el cual podría perder a Mario Bezzecchi, que estaría encantado de cambiar de equipo con tal de tener un asiento en una moto de 2024, algo que no tendría en caso de seguir en su actual equipo.

Así pues, la jugada maestra de Marc Márquez y Honda puede acabar asestando un duro golpe a Valentino Rossi y a su equipo, que perdería a uno de los pilotos de mayor talento de la parrilla y a un futuro campeón del mundo, que dejaría atrás a su ídolo de la infancia para dar un gran paso adelante en su carrera en el mismo equipo de Jorge Martín.