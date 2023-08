Valentino Rossi amenaza a Ducati con un regreso brutal a Yamaha: Quartararo ilusionado con la idea

Si Honda está pasando por el peor momento de su historia, las cosas no son mucho mejores en Yamaha. Es cierto que la moto de Fabio Quartararo no es un peligro en cada curva que toma y no amenaza con mandar al suelo al piloto en cualquier momento. Sin embargo, la firma japonesa no dispone de la velocidad que desearía tener en una situación habitual. Parte de culpa de esta carencia de ritmo, la tiene la falta de evoluciones en la moto, hecho propiciado por la ausencia de un equipo satélite de Yamaha, el cual podría proporcionar datos adicionales para mejorar el rendimiento.

Ante esta situación, en Yamaha tienen claro que no pueden seguir así en el futuro y, con las opciones de tener un equipo en 2024 están agotadas, todo apunta a una nueva unión en 2025, un reencuentro emocionante que devolverá a los aficionados a Moto GP a tiempos pasados llenos de emoción. Y es que en una entrevista a GPOne.com, Lin Jarvis, jefe de la marca japonesa afirmó que el equipo VR46 Mooney podría pasar a ser de Yamaha: “Trabajamos mucho con VR46. También somos sus socios en aspectos técnicos. Está el proyecto en Moto2 financiado por Yamaha Japón. Además, Valentino es el embajador de nuestra marca. Tiene sentido elegir el equipo de Rossi.Por no decir que es el mejor equipo satélite que existe”.

Una reunión entre Rossi y Yamaha podría ser justo lo que necesitan los japoneses para acercarse de nuevo a los puestos de cabeza y recordar todos los éxitos cosechados de la mano del mismo Valentino Rossi, algo que seguro ilusionará a Fabio Quartararo, que ha tomado las riendas del equipo tras la salida del legendario piloto italiano.

Así pues, Yamaha perfila un reencuentro emocionante con el mejor piloto de su historia, un Valentino Rossi que podría poner su equipo a disposición de los japoneses para que gracias a los datos adicionales sean capaces de desarrollar una Yamaha capaz de competir de nuevo por el Mundial de Moto GP, algo que Fabio Quartararo necesita cuanto antes, ya que su hambre por ganar no tiene freno, igual que su predecesor y probablemente futuro socio de Yamaha.