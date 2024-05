KTM juega su carta Marc Márquez y Ducati halla el antídoto en Valentino Rossi: Martín lo sospechaba

Jorge Martín pisa sobreseguro en su doble gran objetivo de esta temporada: ganar el Mundial y ganarse sin debate el otro asiento libre para la campaña 2025 en Lenovo Ducati. Al fin y al cabo, él es quien lidera el campeonato, es en estos momentos el gran favorito para llevarse el título y, de los tres grandes candidatos, quien más lleva opositando a esa plaza. Pero enfrente está Márquez, que va a más y no renuncia a lo mismo por lo que pelea el madrileño.

Dudas y peligros

Dejando a un lado por día lo estrictamente deportivo tras la exhibición del 89 y el 93 en Le Mans, las últimas informaciones al respecto de la sucesión de Enea Bastianini como compañero de Francesco Pecco Bagnaia curiosamente, tal y como os desgranamos ayer en Don Balón Moto GP, poco menos que echan de la disputa a de Rímini. Los pilotos del paddock, salvo alguna excepción, así lo ven cuando han sido preguntados por esta cuestión. Pero la cosa es más complicada.

Lo es porque, asumiendo que Bastianini quede excluido, Márquez ha dicho lo mismo que Martín aunque con una amenaza si cabe mayor dirigida a Borgo Panigale: a diferencia del de Pramac, que no sale todavía del halo de Lenovo Ducati, el de Cervera quiere una moto de fábrica, campeona, para 2025, lo que incluye la de Bagnaia o cualquier otra en disposición de darle victorias. De cualquier equipo. Y ahí entra KTM. Marco Melandri cree que la firma austriaca está jugando o jugará sus cartas en este asunto. “En mi opinión, si no es el equipo Lenovo para él, no tendrá ningún problema en ir a KTM. O él o Martín irán a KTM”. Para el expiloto italiano, ante tanto gallo, “alguien tendrá que bajarse de la Ducati y repito, estoy convencido de que serán Márquez o Martín: uno de los dos se irá a KTM”.

Los patrocinadores

Márquez tiene otro inconveniente o ventaja, según cómo se mire, ya que, tal y como advirtió Martín, a nivel de márketing el 93 es un filón inigualable. Al respecto, se ha afirmado que no solo Red Bull sino sponsors del español como Estrella Galicia, Samsung o Allianz quizá deberían ser excluidos de cara a ocupar la moto de fábrica de la marca del búfalo, que tiene competencia directa en sus filas, pero el ilerdense ha insinuado que renunciar a estos por una moto campeona no le quita el sueño. Y en cualquier caso se dice que en la firma italiana están jugando con otra posibilidad, la que ya utilizaron con Valentino Rossi. A Il Dottore se le permitió en 2011 seguir con sus patrocinadores y se buscaron fórmulas de armonización, cosa que podría reproducirse en 2025 si el elegido es Marc.