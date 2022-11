La bomba de Ducati con Márquez, activa: Honda reacciona y deja heridos

Honda, otrora dominadora del Mundial pero que se ha dejado ir con la ausencia de Marc Márquez durante varias temporadas debido a sus graves lesiones (y secuelas), ahora va contrarreloj, tratando de recuperar el terreno perdido con respecto a Yamaha y sobre todo Ducati. Lo hace por su propia supervivencia, pero también por conservar a un Marc Márquez que les ha lanzado un ultimátum al que escuchan otros equipos.

Con respecto a los plazos, son bien sencillos para los nipones y el ocho veces campeón del mundo: en el plano del espectro de acción más cercano, el que debe dejar a Márquez con opciones de empezar el Mundial 2023 con recursos para ser campeón, el equipo japonés tiene todo el invierno para ponerse las pilas; en Malasia ha de haber resultados tangibles. Mientras que en lo que respecta a más allá de la siguiente temporada, Márquez ha dejado claro que no aguantará más de 2024 sin posibilidades reales de ganar.

Esa es la fecha de vencimiento de su contrato, pero se ha pensado que incluso antes, si las cosas no mejoran, podría salir, lo cual, pensamos en Don Balón Moto GP, es muy improbable. Aun así, ya hay voces que acercan al mejor piloto a la mejor marca. Michelle Pirro, responsable de desarrollo en la franquicia de Borgo Panigale, habló en GP One al respecto de los primeros test y del enfado de Marc Márquez, así como de las buenas sensaciones de su hermano al cambiarse a su equipo: “tenemos que preocuparnos por nuestros pilotos. Me alegro de que a Alex también le haya gustado la Ducati y creo que lo hará bien. Entonces, tal vez un día también veamos a Marc en Ducati”.

Y si los pasos competitivos de Honda incumben a Márquez y a otros equipos que miran con ambición al 93, qué decir de los nuevos fichajes de Honda, Álex Rins y Joan Mir, cuyo protagonismo en el equipo también se ha puesto en entredicho en el mismo medio de comunicación. Carlo Pernat no puso en duda el duro trabajo que está llevando a cabo Honda con Márquez, ya que la calidad del de Cervera está puesta fuera de toda duda, sino más bien el papel que les queda a Rins y Mir en esa ecuación. Tal vez mirar a Pol Espargaró pueda servirles de referencia; una mala, eso sí: el de Granollers no se fue muy contento, que digamos.