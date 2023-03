Lapidario comunicado de Honda contra Joan Mir y Marc Márquez, y encima, un problema más

Milagros, a estas alturas de la película, Joan Mir y sobre todo Marc Márquez esperan pocos. Honda ya se ha plegado a sus malos resultados de los test de Sepang y el último de Portimão, reconociendo su paso atrás y la complicada situación de cara al inicio del Mundial, que poco menos que abandona a su suerte al 36 y al 93, avocados ambos a una heroica poco menos que imposible en la primera carrera del curso.

El balance y el diagnóstico es claro; el pronóstico, crítico

Alberto Puig, director del equipo, no se ha escondido y en una charla con Motorsport ha resaltado los problemas y las implicaciones: “el campeonato empieza ya y hasta el próximo test, que es el de Jerez, vamos a tener que ir con lo que tenemos, vamos a intentar con lo que hay sacar lo máximo en cada carrera a nivel de lo que es la puesta a punto de la moto, no con piezas”. Jerez será en mayo, el día 1, es decir un margen de tiempo enorme en el que la situación de Honda puede ir de mal en peor, y más si pensamos que no hay garantía de nada para esa fecha dentro de mes y medio.

Malas sensaciones

Por si fuera poco el revés de sentir este hecho incontestable referente a las hondas de Mir y Márquez, encima su compañero en LCR, el también español, Álex Rins echaba más leña al fuego. Con respecto a los test, Rins comentó al mismo medio que “en Sepang analicé mucho los datos de Marc y Joan, pero en Portugal solo al final de la jornada. En ritmo de carrera creo que soy algo más rápido que ellos”.

Otro Márquez sí se agiganta

Tal y como sucedió con Enea Bastianini la temporada pasada, Ducati se ha sacado de la manga a otro Márquez que sí apunta alto, un Álex rodando con los mejores en Portimão: “¿mi objetivo es estar entre los 5 primeros? A largo plazo no, pero es a las tres o cuatro carreras cuando te pones el objetivo”, decía a Crash al término de la prueba, pero en Borgo Panigale no ocultan que tanto él como Jorge Martín pueden ser su otra baza, además de las de Bagnaia y Bastianini.