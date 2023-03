Valentino Rossi vuelve a plantar a Marc Márquez y Honda y Ducati aparecen con sorpresas en Portimão

Serán dos fines de semana frenéticos en los que, seguro, vamos a ver más de una decepción, ya que las expectativas generadas y esperadas, incluso por algunos de los pilotos favoritos al título, quizá no hayan podido encontrar en tan poco tiempo una respuesta tan inmediata. Sobre ello, Honda es optimista viniendo de Jerez con aspectos positivos y con Marc Márquez cerca de completar su puesta a punto; Ducati, por su parte, guarda todavía más sorpresas.

En plena forma

Es uno de los temas principales en torno a Marc Márquez, que ya ha advertido en más de una ocasión el mismo 93 para que este pueda volver a luchar por el título, como es el conseguir estar plenamente en forma. Pues bien, su parte parece que está casi completada, como aseguró a Motorsport en una entrevista reciente el de Honda: “sí, este año la recuperación prácticamente está completada, pero necesita un mantenimiento”, decía, constatando que mudarse a Madrid le ha facilitado el trabajo en este sentido: “estoy bien aquí, al final cuando te mueves en cualquier sitio hay un proceso, pero ahora estoy muy cómodo”.

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, vigente campeón, máximo favorito y líder de Ducati, también se encuentra bien para el debut, como aseguró en Crash: “estamos muy cerca de estar al 100%, y estoy seguro de que podremos completar nuestro trabajo aquí”. El campeón cree que Portimão será crucial en el camino hacia el título, adelantando además que en Portugal Ducati probará los nuevos carenados, “será crucial volver a probar los diferentes carenados probados en Malasia para tener más datos para analizar antes de tomar una decisión final”.

Rossi, ‘no’ a Márquez

El documental de la vida deportiva de Marc Márquez emitido en Amazon está siendo un rotundo éxito, básicamente porque es una manera de explorar en lo profundo al campeón español, que, como no podía ser de otra forma, en esta serie toca su relación con Valentino Rossi. Sobre Il Dottore, Jaime Pérez, director del documental, ha dejado otra anécdota más de su disputa: Nosotros hacemos un documental de Marc Márquez, pero también hablamos sobre acontecimientos de Jorge Lorenzo o de los primeros años con Dani Pedrosa. Fuimos a ellos, se lo explicamos y ambos, con todo su derecho, dijeron que sí, y Rossi, con todo su derecho, dijo que no”. Que Rossi no haya querido formar parte del mismo habla de su distanciamiento.