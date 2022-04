Le cuelgan el cartel de favorito a Márquez y él no entiende nada

Marc Márquez sigue dejando atónitos a todos, público y contrincantes, por la capacidad de recuperación y de superación que tiene. Tras sus problemas de diplopía y tener que volver a ausentarse durante unos días de la competición, el piloto español ha regresado con mucha fuerza al campeonato de MotoGP en el Gran Premio de Las Américas.

Terminó la clasificación en la novena posición, un puesto más que meritorio teniendo en cuenta todos los condicionantes que arrastra consigo Márquez. De hecho, él mismo se mostraba satisfecho con la evolución que ha ido mostrando en la competición a lo largo del fin de semana y tan sólo le resta poner la guinda final al pastel realizando una buena actuación en la carrera de este domingo.

Pero tan fuerte ven al piloto de Repsol Honda y tanto respeto le tienen sus rivales, que incluso alguno le ha querido meter más presión de lo normal y le ha colgado el cartel de favorito para hacerse con la victoria en este Gran Premio de Las Américas. Ha sido Quartararo, quien ha dicho que tiene muchas opciones de triunfo el español, pero Marc Márquez prefiere hacer caso omiso a este tipo palabras y sabe que tiene que ir paso a paso y reencontrándose con sus mejores sensaciones mientras que no reaparezcan las molestias en la vista.

“No puedo ser el favorito. Ha sido un fin de semana extraño y esta era la única forma de sobrevivir a él”, alegó el piloto español restándose ese peso que le quieren colocar encima, y seguramente con razón teniendo en cuenta que no parte ni siquiera desde las primeras plazas en la parrilla sino que lo hará desde la novena. “He tratado de entender cuál es mi ritmo, pero empezando noveno no puedo ser favorito para ganar la carrera. Bagnaia, Quartararo y Bastianini tienen buen ritmo”, espetó Marc Márquez.

No obstante, el piloto de Repsol Honda tratará de seguir superándose a sí mismo y no descarta realizar una gran posición en este Gran Premio de Las Américas, pero siempre teniendo muy claro que no se mete presión y que él, en ningún caso, es el favorito para llevarse el triunfo.