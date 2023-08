Marc Márquez recibe un impulso inesperado en Silverstone: nuevo paquete y palo a Ducati

Tal es el impacto de Marc Márquez en Moto GP, pese a que no cuente ni de lejos en la lucha por el presente Mundial y pese a que su moto no está ni entre las cinco más competitivas (y nos quedamos cortos), que su regreso al Campeonato del Mundo de Motociclismo en la categoría reina se espera con mucha expectación. Y las sensaciones son recíprocas, como ha constatado el ilerdense. Eso sí, Honda está, lógicamente, en el punto de mira de este regreso.

Fuerzas renovadas y expectativas

Escuchando al piloto español uno puede afirmar que se le ve tan entusiasta como al inicio de la temporada, donde las incógnitas sobre el rendimiento de la marca del ala dorada eran enormes, pero se contraponían con los esperados milagros por parte del genio de Cervera. Todo cayó en saco roto. Por eso ahora, dado el lugar en el que se fue al parón el español tras Assen y Sachsenring es positivo para el ocho veces campeón del mundo este optimismo. “Desde el punto de vista físico y mental vuelvo a la pista renovado y listo para trabajar”, decía en la previa de Silverstone, argumentando sobre el quid de la cuestión de ahora en adelante: “estoy deseando ver a todo el equipo Repsol Honda y entender el trabajo que se ha hecho durante el parón". ¿Habrá mejoras palpables? ¿Llegará algo de estabilidad a un motor ingobernable?

Nos cuentan que Márquez no espera una moto campeona, sino atisbos de cambio de rumbo a los que aferrarse. Con eso, ante tanto rumor, le bastará. Al menos hasta 2024. Algo así ha podio verse en una historia creada por el piloto probador de Honda, Stefan Bradl, donde se ve un prototipo con ganancias aerodinámicas que, según un análisis de Crash, apuntan Ducati y KTM, aunque aún es pronto para pensar en la efectividad de ello, más con carencias electrónicas y de motor tan acusadas.

Un guiño

Y si hablábamos al inicio de estas líneas de la importancia de Márquez en Moto GP, un viejo conocido de la familia Ducati, como es Loris Capirossi, ha vertido en su favor otro halago, uno que han reproducido en no pocos momentos otros gigantes del motociclismo señalando a Márquez como mejor piloto que la mayoría, por no decir el resto. Lo hizo en una charla con Corsedimoto, donde aseguró que “si Márquez tuviera la moto buena volvería a estar fuerte hoy”. Para él, Márquez no se moverá (en 2024) y Honda deberá poner más de su parte; a su juicio, “algo pasará, creo que volverán a subir (las marcas japonesas)”. Seguro que el mismísimo Márquez firmaba ese guion.