Marc Márquez asume más riesgos: Honda ya desvela su arma para Sepang

Marc Márquez sufrió un accidente a finales del pasado mes de octubre durante uno de sus entrenamientos. El de Cervera se golpeó fuertemente la cabeza contra el suelo, y más tarde descubrió que estaba teniendo problemas de visión. Los médicos le recomendaron entonces alejarse de las motos para favorecer a su recuperación, lo que le obligó a perderse las últimas fechas de la pasada temporada. El entrenamiento de motocross no tiene demasiados adeptos dentro del propio paddock, defendiendo que se asumen demasiados riesgos; algo que el propio Márquez ha reafirmado asegurando que para poder ser el mejor del mundo hay que ir siempre al límite. Con su recuperación entrando en su recta final, se presupone que estará en los test de Malasia en febrero, siendo la mejor noticia posible para Honda HRC de cara a esta temporada 2022 de MotoGP.

Tras comprobar que sus avances son reales y que no ha sufrido ningún percance tras volver a subirse a una moto en Portimao, señalando directamente a los días 5 y 6 de febrero en Sepang. La ausencia de Marc Márquez durante la pasada pretemporada ya penalizó demasiado a Honda, por lo que esperan avanzar este año en la dirección correcta al poder contar nuevamente con el piloto catalán. Dichos test le permitirán a Márquez probar de una forma más detenida la nueva moto para el próximo curso, que dará comienzo durante el próximo mes de marzo.

Desde Honda son conscientes de que el regreso de Marc Márquez supone la mejor noticia posible para la marca nipona, que tiene ahora dos meses y medio de trabajo intenso para continuar mejorando su moto antes del inicio de campeonato. La potencia del motor y la inestabilidad de su prototipo fueron sus principales problemas a solventar el curso anterior, por lo que con Marc inmerso en el desarrollo de la moto desde el primer día esperan poder luchar nuevamente con Yamaha y Ducati por el título esta temporada.

Marc Márquez por su parte ha reconocido también que necesita continuar trabajando en el aspecto físico para llegar al 100% al inicio de la temporada, teniendo en cuenta que ha estado sin subirse a una moto durante tres meses. El piloto catalán de la mano de Honda quiere olvidarse de todos los problemas que han sufrido durante estas últimas dos temporadas, marcándose el objetivo de volver a ganar la corona: “Físicamente estoy bien, pero faltan horas de moto. Llevo tres meses sin ir en moto, no he podido entrenar físicamente como me gusta, pero aún nos queda mes y medio para la primera carrera, así que poco a poco” sentenciaba Marc tras su prueba en Portimao y señalaba Malasia como su primer gran paso para 2022.